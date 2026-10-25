Число погибших при атаке БПЛА на Белгород возросло до трех человек

Число жертв массированной ночной атаки беспилотников на Белгород увеличилось до трех человек, еще 13 жителей получили ранения. Обновленные данные сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

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Глава администрации уточнил, что третий погибший скончался в больнице от полученных ранее ранений.

По словам градоначальника, в пунктах временного размещения в настоящее время находятся 57 человек, вынужденных покинуть свои дома после ударов, среди которых 12 детей.

Массированная атака произошла в ночь на 25 октября. По информации местных властей, удары пришлись по жилым кварталам Белгорода. В результате повреждения получили многоквартирные и частные дома, автомобили, административные, социальные и коммерческие объекты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Колядин
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