Число погибших при атаке БПЛА на Белгород возросло до трех человек
Число жертв массированной ночной атаки беспилотников на Белгород увеличилось до трех человек, еще 13 жителей получили ранения. Обновленные данные сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
Глава администрации уточнил, что третий погибший скончался в больнице от полученных ранее ранений.
По словам градоначальника, в пунктах временного размещения в настоящее время находятся 57 человек, вынужденных покинуть свои дома после ударов, среди которых 12 детей.
Массированная атака произошла в ночь на 25 октября. По информации местных властей, удары пришлись по жилым кварталам Белгорода. В результате повреждения получили многоквартирные и частные дома, автомобили, административные, социальные и коммерческие объекты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Число погибших при атаке БПЛА на Белгород возросло до трех человек
- ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби и поднялся на второе место в РПЛ
- Трамп заявил, что выбирает между сделкой с Ираном и тем, чтобы «покончить с ним»
- Японец Кавано установил первый мировой рекорд в марафонской ходьбе
- Муниципальный депутат погиб в Херсонской области при подрыве на мине
- Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении
- Один человек погиб при ударе ВСУ по промзоне в Ельце
- Зарабатывают перевозчики: В РФ допустили падение цен на нефть
- Новак: Россия готова поставить США любой объем дизеля
- Клычков: Число погибших при ударе по заводу в Орле возросло до четырех