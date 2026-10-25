Число погибших при атаке БПЛА на Белгород возросло до трех человек

Глава администрации уточнил, что третий погибший скончался в больнице от полученных ранее ранений.

По словам градоначальника, в пунктах временного размещения в настоящее время находятся 57 человек, вынужденных покинуть свои дома после ударов, среди которых 12 детей.

Массированная атака произошла в ночь на 25 октября. По информации местных властей, удары пришлись по жилым кварталам Белгорода. В результате повреждения получили многоквартирные и частные дома, автомобили, административные, социальные и коммерческие объекты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».