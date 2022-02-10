«Больно и обидно»: Победы российских фигуристов омрачил допинг-скандал

По информации издания, ситуация может осложниться тем, что Валиева не достигла 16-летнего возраста, а значит, не сможет понести полную ответственность за применение допинга. При этом «Чемпионат.com» со ссылкой на источник указал, что допинг-проба, которая будто бы показала наличие запрещенного вещества, была сдана еще в декабре. Однако затем издание The Guardian подтвердило, что допинг-препарат, который принял один из российских фигуристов, «не предназначен для улучшения результатов».

Спортивный врач Андрей Звонков подтвердил, что этот препарат нельзя назвать допингом, отметив, что действующее вещество в нем является антигипоксантом, который обычно назначают пациентам с сердечными проблемами. Однако он пояснил, что если фигуристка употребляла лекарство по медицинским показаниям, то его нужно было оформлять в связи со всеми инструкциями, а если приняла его самостоятельно, то вся ответственность лежит на ней.

Об ответственности напомнила и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина, которая одной из первых прокомментировала информацию о допинг-тесте.



«Это больно, если это правда. Очень обидно. Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева - нарушитель всех законов России. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах» - эмоционально заявила Роднина.



Однако затем «Спорт-Экспресс» удалил высказывание депутата Родниной об уголовном преследовании фигуристки Валиевой. При этом юристы отмечают, что наказание для спортсменов за употребление допинга есть в административном кодексе и составляет до 50 тысяч рублей штрафа, а уголовному преследованию подлежат только руководители и тренеры, «склоняющие» подопечных к использованию запрещенных веществ.