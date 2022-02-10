«Больно и обидно»: Победы российских фигуристов омрачил допинг-скандал
Награждение российских фигуристов отложили, однако спортивные функционеры, включая, МОК призывают не верить данным о допинг-тесте Камилы Валиевой.
6 февраля российская фигуристка, действующая чемпионка России и Европы Камила Валиева стала лучшей в короткой программе женского одиночного катания в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) досрочно выиграла командный турнир, уже 8 февраля должно было пройти награждение, однако его внезапно отложили.
Издание Inside the Games со ссылкой на совет Международного союза конькобежцев (ISU) подтвердило, что задержка церемонии связана с юридическим вопросом по допинг-тесту, который сдал один из российских фигуристов, а именно 15-летняя Камила Валиева. В крови юной фигуристки якобы обнаружили кардиологический препарат триметазидин. По данным СМИ, подозрение вызывает сложный элемент — четверной прыжок, который еще никто успешно не выполнял на Олимпиаде.
По информации издания, ситуация может осложниться тем, что Валиева не достигла 16-летнего возраста, а значит, не сможет понести полную ответственность за применение допинга. При этом «Чемпионат.com» со ссылкой на источник указал, что допинг-проба, которая будто бы показала наличие запрещенного вещества, была сдана еще в декабре. Однако затем издание The Guardian подтвердило, что допинг-препарат, который принял один из российских фигуристов, «не предназначен для улучшения результатов».
Спортивный врач Андрей Звонков подтвердил, что этот препарат нельзя назвать допингом, отметив, что действующее вещество в нем является антигипоксантом, который обычно назначают пациентам с сердечными проблемами. Однако он пояснил, что если фигуристка употребляла лекарство по медицинским показаниям, то его нужно было оформлять в связи со всеми инструкциями, а если приняла его самостоятельно, то вся ответственность лежит на ней.
Об ответственности напомнила и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина, которая одной из первых прокомментировала информацию о допинг-тесте.
«Это больно, если это правда. Очень обидно. Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева - нарушитель всех законов России. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах» - эмоционально заявила Роднина.
Однако затем «Спорт-Экспресс» удалил высказывание депутата Родниной об уголовном преследовании фигуристки Валиевой. При этом юристы отмечают, что наказание для спортсменов за употребление допинга есть в административном кодексе и составляет до 50 тысяч рублей штрафа, а уголовному преследованию подлежат только руководители и тренеры, «склоняющие» подопечных к использованию запрещенных веществ.
Тренерский состав российской сборной, а также чиновники призвали не верить непроверенной информации. Тренер Татьяна Тарасова и вовсе призвала СМИ «заткнуться».
«Я в это не верю — раз. Во-вторых, рекомендую всем русским [СМИ] заткнуться — не писать, хотя бы свою девочку не полоскать. Я не верю», — сказала Тарасова.
А тренер спортсменки Этери Тутберидзе назвала ситуацию сплетнями, не пояснив при этом, откуда в крови ее подопечной оказался неучтенный препарат.
«Сплетнями не занимаюсь», — заявила она в ответ на вопрос журналистов о ситуации с Валиевой.
При этом, по последним данным, Валиева все же сможет выступить в личном турнире на Играх в Пекине после проблем с допинг-тестом. Отстранение спортсменки от личного турнира и лишение сборной РФ золотой медали не подтвердились.
10 февраля официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляциями заявления СМИ, согласно которым причиной задержки церемонии в Пекине стала сомнительная допинг-проба.
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