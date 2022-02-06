Валиева вывела РФ на первое место командного турнира фигуристов

Российская фигуристка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе в женском одиночном катании в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, сообщает «Интерфакс».

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Спортсменка получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков. Это позволило россиянам опередить команду США. Американка Карен Чен показала пятый результат (65,20) и команде шесть очков.

В настоящее время Россия находится на первом месте, у нее в активе 36 очков. На втором месте США (34). Замыкает тройку сборная Японии (29).

Напомним, по итогам первого медального дня на зимней Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала две награды.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Фигурное КатаниеСпортОлимпиада
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