Валиева вывела РФ на первое место командного турнира фигуристов

Спортсменка получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков. Это позволило россиянам опередить команду США. Американка Карен Чен показала пятый результат (65,20) и команде шесть очков.

В настоящее время Россия находится на первом месте, у нее в активе 36 очков. На втором месте США (34). Замыкает тройку сборная Японии (29).

Напомним, по итогам первого медального дня на зимней Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала две награды.

Эти Игры могут стать самыми дорогими в истории: Китай потратил на проведение Олимпиады $34,2 млрд.

