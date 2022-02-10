Не подтвердилась информация об отстранении Валиевой от личного турнира

Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в личном турнире на Играх в Пекине после проблем с допинг-тестом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Тренер Валиевой посоветовала СМИ «заткнуться»

Отстранение спортсменки от личного турнира и лишение сборной РФ золотой медали не подтвердились.

Валиеву могут не признать виновной в инциденте с допинг-тестом на препарат триметазидин.

Якобы найденный в крови российской олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой препарат нельзя назвать допингом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлимпиадаФигурное КатаниеСпорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры