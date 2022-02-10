Не подтвердилась информация об отстранении Валиевой от личного турнира
10 февраля 202205:34
Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в личном турнире на Играх в Пекине после проблем с допинг-тестом, сообщает «Спорт-Экспресс».
Отстранение спортсменки от личного турнира и лишение сборной РФ золотой медали не подтвердились.
Валиеву могут не признать виновной в инциденте с допинг-тестом на препарат триметазидин.
Якобы найденный в крови российской олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой препарат нельзя назвать допингом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru