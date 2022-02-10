Не подтвердилась информация об отстранении Валиевой от личного турнира

Отстранение спортсменки от личного турнира и лишение сборной РФ золотой медали не подтвердились.

Валиеву могут не признать виновной в инциденте с допинг-тестом на препарат триметазидин.

Якобы найденный в крови российской олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой препарат нельзя назвать допингом.

