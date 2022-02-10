Врач объяснил, как триметазидин мог оказаться в крови Валиевой
Якобы найденный в крови российской олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой препарат нельзя назвать допингом, сообщает телеканал «360» со ссылкой на врача сборной команды по прыжкам на лыжах с трамплина, врача-терапевта Андрея Звонкова.
Как сообщалось ранее, в тесте на допинг, который фигуристка сдала в декабре 2021 года, якобы нашли кардиологический препарат триметазидин. По словам Звонкова, данное вещество является антигипоксантом, который обычно назначают пациентам с сердечными проблемами.
Как отметил спортивный врач, если фигуристка употребляла лекарство по медицинским показаниям, его нужно было оформлять в связи со всеми инструкциями, а если приняла его самостоятельно, то вся ответственность лежит на ней.
Тренер Валиевой Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию со скандалом. «Я в это не верю — раз. Во-вторых, рекомендую всем русским [СМИ] заткнуться — не писать, хотя бы свою девочку не полоскать. Я не верю», — сказала Тарасова.
Допинг-проба, которая показала наличие запрещенного вещества, была сдана Камилой Валиевой в декабре, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.
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