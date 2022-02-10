Тренер Валиевой посоветовала СМИ «заткнуться»
Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию со скандалом со своей подопечной, сообщает RT.
«Я в это не верю — раз. Во-вторых, рекомендую всем русским [СМИ] заткнуться — не писать, хотя бы свою девочку не полоскать. Я не верю», — сказала Тарасова.
По её словам, спортсмены, которые представляют Россию на Олимпийских играх, очень юны. Поэтому она категорически не верит слухам о допинге и считает, что все российские участники состязаний «чистые».
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в попытке «по-хамски» выбить с Олимпиады в Пекине фигуристку Камилу Валиеву и сборную России.
Допинг-проба, которая показала наличие запрещенного вещества, была сдана Камилой Валиевой в декабре, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru