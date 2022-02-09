«Отвратительное чудо!» В России празднуют успех хоккеистов на Олимпиаде

АВТОГОЛ И ДИКОЕ ВЕЗЕНИЕ: "ВСЕХ С ПОБЕДОЙ - ЗРЕЛИЩЕ ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ"

«Россия еле унесла ноги от Швейцарии на Олимпиаде! Всё решили автогол и дикое везение», - радуется победе «Чемпионат».

«Хоккеисты вымучили первую победу», - добавляет жару «Спортс.ру», уточнив, что это был «не очень яркий старт».

«От провала на старте спасло чудо. Против Швейцарии Россия не играла, а мучилась», - продолжает уничтожать «Спорт-Экспресс».

«За гол Слепышеву – отлично, за удар соперника головой – неуд», - расставляет оценки «Советский Спорт».

Единственный гол в матче Россия забила после курьеза. Антон Слепышев, выезжая из-за ворот соперников, прострелил с отрицательного угла на пятачок, и рикошетом от конька швейцарца шайба залетела в ворота. Однако потом тот же Слепышев чуть не стал антигероем, боднув соперника и получив четырехминутный штраф. Кроме того, матч запомнился крупной дракой в формате «два на два».



Однако официальные лица по традиции позитивно оценили успех.

«Отличная игра. Самое красивое сегодня было - счет на табло», - сказал ТАСС президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

При этом он признал, что «штанги, конечно, за нас сегодня были», добавив, что счет мог бы быть иным, «если бы швейцарцы попадали по пустым воротам».

«Какие эмоции от игры? Тяжёлый матч. Ребята молодцы, выстояли. На таких турнирах тяжело играть в меньшинстве восемь минут», - похвалил команду главный тренер сборной России Алексей Жамнов, напомнив, что у нас давно не было товарищеских матчей.

Однако болельщики не разделяют оптимизм, наводнив интернет не самыми благозвучными комментариями.

«Всех с победой, зрелище было отвратительное», - констатирует argentina2010

«Молодцы отбились от сильной Швейцарии, дотянули. По кроссоверу всем», - советует alphabets

«Игра была равна - играли два.... Одному повезло чуть больше. И комментировали игру тоже два....», - подобрал аналогию sidvicious2k17.

«Как будто сборную России по футболу посмотрел...», - признался Kobynick.