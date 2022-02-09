«Отвратительное чудо!» В России празднуют успех хоккеистов на Олимпиаде
Болельщики хейтят хоккейную сборную не меньше футбольной, достается и российским хоккеисткам, проигравшим «финкам в масках».
Сборная России по хоккею стартовала на Олимпиаде в Пекине с минимальной победы над Швейцарией (1:0), получив в награду за это критику СМИ и болельщиков, «разрывающих» в эти минуты интернет.
Накануне такому же хейту подверглась женская сборная России по хоккею, над которой начали насмехаться после крупного поражения от спортсменок из Финляндии, игравших в медицинских масках.
АВТОГОЛ И ДИКОЕ ВЕЗЕНИЕ: "ВСЕХ С ПОБЕДОЙ - ЗРЕЛИЩЕ ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ"
«Россия еле унесла ноги от Швейцарии на Олимпиаде! Всё решили автогол и дикое везение», - радуется победе «Чемпионат».
«Хоккеисты вымучили первую победу», - добавляет жару «Спортс.ру», уточнив, что это был «не очень яркий старт».
«От провала на старте спасло чудо. Против Швейцарии Россия не играла, а мучилась», - продолжает уничтожать «Спорт-Экспресс».
«За гол Слепышеву – отлично, за удар соперника головой – неуд», - расставляет оценки «Советский Спорт».
Единственный гол в матче Россия забила после курьеза. Антон Слепышев, выезжая из-за ворот соперников, прострелил с отрицательного угла на пятачок, и рикошетом от конька швейцарца шайба залетела в ворота. Однако потом тот же Слепышев чуть не стал антигероем, боднув соперника и получив четырехминутный штраф. Кроме того, матч запомнился крупной дракой в формате «два на два».
Однако официальные лица по традиции позитивно оценили успех.
«Отличная игра. Самое красивое сегодня было - счет на табло», - сказал ТАСС президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
При этом он признал, что «штанги, конечно, за нас сегодня были», добавив, что счет мог бы быть иным, «если бы швейцарцы попадали по пустым воротам».
«Какие эмоции от игры? Тяжёлый матч. Ребята молодцы, выстояли. На таких турнирах тяжело играть в меньшинстве восемь минут», - похвалил команду главный тренер сборной России Алексей Жамнов, напомнив, что у нас давно не было товарищеских матчей.
Однако болельщики не разделяют оптимизм, наводнив интернет не самыми благозвучными комментариями.
«Всех с победой, зрелище было отвратительное», - констатирует argentina2010
«Молодцы отбились от сильной Швейцарии, дотянули. По кроссоверу всем», - советует alphabets
«Игра была равна - играли два.... Одному повезло чуть больше. И комментировали игру тоже два....», - подобрал аналогию sidvicious2k17.
«Как будто сборную России по футболу посмотрел...», - признался Kobynick.
МАСКИ ВМЕСТО ЛИФЧИКОВ? "НИ Х*** НЕ ПОНЯЛА!"
Накануне болельщики «разнесли» женскую сборную России по хоккею, которая, победив в первом матче на Олимпиаде Швейцарию (5:2), крупно проиграла США (0:5), Канаде (1:6) и Финляндии (0:5). При этом с особым цинизмом смакуется тот факт, что финские хоккеистки играли против россиянок в медицинских масках.
При этом почётный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель назвал «тупостью» такое решение финской команды.
«Вчера была похожая ситуация в матче России и Канады. Играть в масках — плохо для здоровья. Для меня это тупость, но каждая команда сама имеет право выбирать, как ей лучше поступить. Хорошо, что российская команда играет без масок», — процитировал Фазеля «Спорт-Экспресс».
«Пускай играют, смешнее не видел, хоккеистки в намордниках», - радовался bocmanvova57
«Да хоть без трусов и лифчиков пусть играют. Главное, Россия пусть победит Финляндию», - указал пусть к успеху adriano123456789.
«Шанс есть, надо только финкам еще и повязки на глаза надеть», - предложил tokkay.
Это не помогло сборной России обыграть Финляндию, однако наши девушки все-таки вышли в четвертьфинал, где вновь сыграют со Швейцарией.
Похожая ситуация наблюдалась и с футбольной сборной России на недавнем Евро. Болельщики нещадно хейтили команду, не задумываясь о том, что, возможно, соперники просто сильнее.
Что же сделать нашим хоккеистам и хоккеисткам, чтобы вернуть любовь болельщиков?
Пока ответом на этот вопрос стали слова фигуристки из Петербурга Анастасии Мишиной, которая, услышав на Олимпиаде вопрос журналистов BBC, сказала: «Я ни... не поняла».
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