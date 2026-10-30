Россияне стали чаще интересоваться графиком работы, а не зарплатой
При трудоустройстве россияне стали чаще интересоваться удобным графиком, чем высокой зарплатой. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики платформы «Савви». Они изучили 4,2 млн обращений за январь-сентябрь 2025 и 2026 годов.
Также рассмотрели около 2 тыс. вопросов кандидатов за июль-октябрь обоих лет. Специалисты выяснили, что более половины соискателей пишут работодателям вне рабочего времени: основной поток сообщений приходится на будни до 9:00 и после 18:00 — 59% в 2025 году и 68% в 2026-м.
Основатель платформы Антон Бесщетников объяснил это неопределенностью на рынке труда: граждане ищут варианты, но не отказываются от нынешнего места. Причем поиски стали полноценной работой. По этой причине общение с руководством все меньше ограничивается стандартным графиком.
Чаще всего кандидатов интересует организация процесса.
График работы упоминается примерно в десять раз чаще, чем оплата труда: в 2026 году вопросы о нем и сменах встречались в первых трех обращениях в 19% случаев, зарплате — в 2%. Годом ранее о рабочем времени спрашивали в 11% случаев, вознаграждении — в 4%.
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