Песков: подготовка к переговорам не предполагает ограничения боевых действий
Подготовка к трехсторонним переговорам по украинскому кризису не предполагает ограничения боевых действий. Такой мыслью поделился пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет RT.
По словам представителя российского лидера, подготовка к встрече России, США и Украины не подразумевает каких-либо взятых на себя обязательств в этом направлении.
Недавно помощник Путина Юрий Ушаков объяснил, что Москва и Вашингтон согласовывают дату переговоров в Эмиратах. Они состоятся уже в следующем месяце.
Также Песков говорил, что в столице ОАЭ Абу-Даби не собираются поднимать тему ударов по отечественным НПЗ.
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