Песков: подготовка к переговорам не предполагает ограничения боевых действий

По словам представителя российского лидера, подготовка к встрече России, США и Украины не подразумевает каких-либо взятых на себя обязательств в этом направлении.



Недавно помощник Путина Юрий Ушаков объяснил, что Москва и Вашингтон согласовывают дату переговоров в Эмиратах. Они состоятся уже в следующем месяце.



Также Песков говорил, что в столице ОАЭ Абу-Даби не собираются поднимать тему ударов по отечественным НПЗ.

