FIE допустила фехтовальщиков из РФ до командных соревнований в нейтральном статусе
Международная федерация фехтования (FIE) разрешила участие российских спортсменов в нейтральном статусе в командных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте объединения.
Нейтральные команды смогут выступать под флагом федерации. Первым соревнованием с участием спортсменов из России станет чемпионат Европы, который пройдет в Генуе с 14 по 19 июня.
Между тем гимнасты из РФ, получившие нейтральный статус, отказались от участия в международных турнирах из-за «необоснованных и предвзятых» отказов спецкомитета Международной федерации гимнастики (FIG) в допуске российских атлетов, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru