FIE допустила фехтовальщиков из РФ до командных соревнований в нейтральном статусе

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила участие российских спортсменов в нейтральном статусе в командных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте объединения.

Нейтральные команды смогут выступать под флагом федерации. Первым соревнованием с участием спортсменов из России станет чемпионат Европы, который пройдет в Генуе с 14 по 19 июня.

Между тем гимнасты из РФ, получившие нейтральный статус, отказались от участия в международных турнирах из-за «необоснованных и предвзятых» отказов спецкомитета Международной федерации гимнастики (FIG) в допуске российских атлетов, сообщает РЕН ТВ.

