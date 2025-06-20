Назначение иностранца — сомнительное решение, особенно когда есть свободные российские специалисты, рассказал НСН бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев.

Фабио Челестини – новый главный тренер футбольного клуба ЦСКА. Команда подписала контракт со швейцарским специалистом на два года с опцией продления еще на один год. В прошедшем сезоне он завоевал золотые медали в чемпионате Швейцарии и выиграл Кубок страны. Тем не менее, ветеран ЦСКА скептически отнесся к этому назначению.