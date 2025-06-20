«Покупаем кота в мешке»: Ветеран ЦСКА разнес нового тренера-иностранца

Иностранным тренерам тяжело сразу адаптироваться к российскому футболу, поэтому в этом сезоне моментальных успехов от ЦСКА можно не ждать, заявил НСН Владимир Пономарев.

Назначение иностранца — сомнительное решение, особенно когда есть свободные российские специалисты, рассказал НСН бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев.

Фабио Челестини – новый главный тренер футбольного клуба ЦСКА. Команда подписала контракт со швейцарским специалистом на два года с опцией продления еще на один год. В прошедшем сезоне он завоевал золотые медали в чемпионате Швейцарии и выиграл Кубок страны. Тем не менее, ветеран ЦСКА скептически отнесся к этому назначению.

Фабио Челестини стал новым главным тренером футбольного ЦСКА
«У нас есть свои ребята: Сергей Игнашевич, который работал в "Балтике", и команда показывала у него добротную игру. Черчесов есть в конце концов, а мы покупаем кота в мешке, я против этого. Он не знает наш футбол, менталитет. Сможет ли швейцарец продолжить успехи команды, я не уверен. В первой половине сезона результата точно не будет. Челестини придется встроиться в систему, познакомиться с игроками, чувствовать команду, настроить ее. Он же европейский тренер, играл там, тренировал. Если бы остался Николич, то я бы точно сказал, что ЦСКА поборется за первое место, а теперь нет. Мы будем ой-ей-ей как кувыркаться первое полугодие. Команду это все нервирует: приспосабливаться к новому тренеру и к его нагрузкам», — заключил он.

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