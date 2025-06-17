«Горькая правда»: Губерниев признал, что Россия больше не хоккейная держава

Россия больше не имеет серьезного влияния на мир хоккея, поэтому ее уже сложно назвать «хоккейной державой» , заявил НСН Дмитрий Губерниев.

Россия сохранила национальный хоккей и сборную, но на мировой арене ее влияние на спорт не особо серьезное, рассказал НСН советник министра спорта России, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

В понедельник Федерация хоккея Франции сообщила, что их сборная получила место российской команды после решения Международной федерации хоккея (IIHF) не допускать Россию до Олимпиады в Италии. Экс-хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что это можно расценивать как то, что страна утратила статус мировой хоккейной державы. Комментатор согласился с этой позицией.

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«В чем-то Вячеслав Александрович прав. Нужно не просто стучаться во все двери, нужно заявлять о себе, хотя мы и пытаемся восстановить общения, но что-то не получается. Очень жаль, что на Олимпиаду приедут игроки из Национальной хоккейной лиги, а нас заменили французами. Фетисов говорит горькую правду, которая лучше сладкой лжи. Мы сохранили хоккей в стране: у нас прекрасный чемпионат КХЛ, сильный розыгрыш Кубка Гагарина, институт сборной не исчез. У нас происходит суперкомпенсация: люди ходят на национальные турниры. В этом плане отдельное спасибо Федерации хоккея России и Роману Ротенбергу, которые собирают ребят в сборной, они играют, пусть против Казахстана, Белоруссии, но тем не менее. К сожалению, все зимние и летние федерации ориентированы на политические моменты, туда же и подтягивают спорт», — заключил он.

Ранее Фетисов говорил, что в НХЛ сегодня очень уважают российских хоккеистов, передает Telegram-канал "Радиоточка НСН".

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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