Россия сохранила национальный хоккей и сборную, но на мировой арене ее влияние на спорт не особо серьезное, рассказал НСН советник министра спорта России, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

В понедельник Федерация хоккея Франции сообщила, что их сборная получила место российской команды после решения Международной федерации хоккея (IIHF) не допускать Россию до Олимпиады в Италии. Экс-хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что это можно расценивать как то, что страна утратила статус мировой хоккейной державы. Комментатор согласился с этой позицией.