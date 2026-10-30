Нарколог рассказала о лучших способах самодиагностики алкоголизма

По словам эксперта, важно понять, получается ли выпить ровно столько, сколько планировал, или регулярно выходит больше. Также следует выяснить, были ли безуспешные попытки сократить употребление.



Еще один важный момент — возникает ли сильное желание обратиться к алкоголю, которое трудно отложить. Плюс специалист советует ответить самому себе на пару вопросов: возможно ли представить отдых или встречу с друзьями без алкоголя и стала ли выпивка привычным способом справляться со стрессом и плохим настроением.



Если человек регулярно употребляет больше, чем собирался, не может сократить объемы или продолжает пить, несмотря на проблемы со здоровьем и в отношениях, это веские основания обратиться к специалисту.



Еще один признак связан с моментами, когда мысли о спиртном занимают все больше места и ради него меняются планы. Исаев предложил провести месяц без таких напитков и посмотреть, насколько легко это дается. Однако месяц трезвости не заменяет диагностику, добавил врач. Человек может выдержать срок «на зубах» и при этом иметь расстройство.



Для оценки рисков есть опросник AUDIT. Его создали при участии ВОЗ. Главный ориентир там — не только количество и частота употребления, но и потеря контроля над ним, последствия для организма и повседневной жизни.



Ранее нарколог Ахметова заявила, что избавляющей от алкоголизма волшебной таблетки не существует.

