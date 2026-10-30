Ушаков: Россия и США начали согласовывать дату переговоров в Абу-Даби

В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным он объяснил, что обсуждения между Вашингтоном, Москвой и Киевом состоятся в ноябре. Сейчас стороны работают над конкретной датой встречи в ОАЭ.



До этого в России прокомментировали ожидаемые результаты переговоров по Украине. Депутат Александр Асафов подчеркнул, что хорошим результатом будет определение общих тем для работы в будущем.

