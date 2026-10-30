Ушаков: Россия и США начали согласовывать дату переговоров в Абу-Даби
Россия и США начали согласовывать дату трехсторонних переговоров по украинскому конфликту в Абу-Даби. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают «Вести».
В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным он объяснил, что обсуждения между Вашингтоном, Москвой и Киевом состоятся в ноябре. Сейчас стороны работают над конкретной датой встречи в ОАЭ.
До этого в России прокомментировали ожидаемые результаты переговоров по Украине. Депутат Александр Асафов подчеркнул, что хорошим результатом будет определение общих тем для работы в будущем.
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