Роднина назвала успехом для России выступление фигуристов за другие страны
17 апреля 202515:07
Выступление российских фигуристов за другие государства — плюс для России. Об этом заявила трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина, сообщил портал Sport24.
По мнению советской фигуристки, за другие страны выступают очень много спортсменов с корнями из России или российского происхождения. По ее мнению, это можно трактовать как успех отечественной школы фигурного катания и России в целом.
Ранее Роднина заявила, что в России нет ни студенческого, ни школьного спорта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru