Роднина назвала успехом для России выступление фигуристов за другие страны

Выступление российских фигуристов за другие государства — плюс для России. Об этом заявила трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина, сообщил портал Sport24.

Роднина заявила, что в России отсутствует школьный и студенческий спорт

По мнению советской фигуристки, за другие страны выступают очень много спортсменов с корнями из России или российского происхождения. По ее мнению, это можно трактовать как успех отечественной школы фигурного катания и России в целом.

Ранее Роднина заявила, что в России нет ни студенческого, ни школьного спорта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:СпортсменыСпортФигуристыФигурное КатаниеИрина Роднина

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