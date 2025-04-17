Роднина назвала успехом для России выступление фигуристов за другие страны

По мнению советской фигуристки, за другие страны выступают очень много спортсменов с корнями из России или российского происхождения. По ее мнению, это можно трактовать как успех отечественной школы фигурного катания и России в целом.

Ранее Роднина заявила, что в России нет ни студенческого, ни школьного спорта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

