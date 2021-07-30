«Это наши Олимпийские игры!» На соревнованиях в Токио снова российский день
Сборная России перевыполняет план, озвученный ОКР перед играми.
Пятница, 30 июля, стала российским днем на Олимпиаде в Токио. Хронологически первая российская медаль этого дня была завоевана в гребле. Постаралась Анна Пракатень, которая выиграла второе место в заплыве одиночек. Затем Евгений Рылов взял золотую медаль в плавании на спине на дистанции 200 метров. Эта победа стала для него второй на турнире. Ранее он одержал победу в аналогичной дисциплине на дистанции 100 метров. А после Виталина Бацарашкина также выиграла свое второе олимпийское золото игр в Токио. Она стала сильнейшей в стрельбе из пистолета с 25 метров.
Также как минимум серебро обеспечили себе российские шпажисты. Сергей Ходос, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Бида прошли в финал командных соревнований, где встретятся с Японией.
Таким образом, к концу дня у России будет как минимум 32 медали. С учетом того, что еще не прошло даже половины Олимпиады, пока российская команда идет с опережением плана, озвученного ранее главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым.
«По общему количеству потенциальных медалистов мы занимаем третье место среди всех национальных олимпийских комитетов после американского и китайского. Если хотя бы половина из этих спортсменов завоюет медали на Олимпийских играх, мы получим от 50 до 60 наград», - заявлял тогда Поздняков.
На текущей Олимпиаде российские спортсмены уже показали несколько исторических достижений. Так победа Рылова на стометровке на спине стала первой для россиян в плавании с 1996 года, а конкретно на этой дистанции – аж с 1908.
Также историческим успехом однозначно можно назвать два серебра: и мужской, и женской сборной на олимпийском турнире по баскетболу 3x3. В этом году данный вид спорта дебютировал в программе Олимпиад. Спецкор «Радиоточки НСН» на Олимпиаде в Токио Наталья Шатова после победы женской команды в полуфинале пообщалась с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой, которая поддерживала наших спортсменок на трибуне.
«Супер! Я не помню такого давно, чтобы на Олимпиаде мы могли каждый день говорить, что у нас какой-то исторический успех. Будем считать, что теперь перемены идут в обратную сторону, что эта Олимпиада для нас эпохальная. Надеюсь, это будет веха в российском спорте», - заявила чемпионка.
Исинбаева рассказала, в чем мотивация российских спортсменов показывать на высокие достижения на Олимпиаде.
«Сегодня они хотят доказать всему миру, что они чистые, честные и заслуживают такого же уважения, как любой спортсмен из другой страны. Поэтому респект нашей команде и молодцы, что каждый отдается на все сто в каждом виде соревновательной программы», - рассказала Елена.
Также вчера сенсационное серебро завоевали россиянки в гребле. Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в заплыве двойках распашных без рулевого. Примечательно, что пара была собрана лишь полгода назад. Это первая олимпийская медаль России в этом виде гребли с ОИ-2004 в Афинах, а у женщин – с 2000-го. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал ее невероятной сенсацией.
«Это примерно то же самое, если команда Станислава Черчесова выиграла у итальянцев в финале чемпионата Европы со счетом 11:2. Резонанс был бы такой. Это невероятная сенсация, это огромный успех! И успех самих спортсменок, и итальянского тренера Джанни Постильоне. Просто невероятно! Сотворил из команды чудо. Выявил лучших людей, посадил их в мелкие лодки так называемые. Девчонки молодцы. Это фантастический успех! Они даже почти новозеландок догнали. Степанова с Орябинской сейчас просто героини нации. Я просто перед ними на коленях. Это серебро сродни победе», - заявил комментатор.
Также он высоко оценил выступление российской сборной на Олимпиаде в целом.
«Мы хорошо выступаем. Мы молодцы. У нас прекрасная команда. У нас замечательная молодежь. Проблемы есть у каждой сборной, у пловцов, в частности. Но в целом мы молодцы», - считает собеседник НСН.
Серебро, завоеванное Анной Пракатень в заплыве одиночек также можно назвать сенсационным. Россиянка большую часть дистанции шла позади лидирующей группы и вырвалась вперед на последних метрах дистанции.
«У меня эйфория! Приятный шок! Я и подумать не могла еще год назад, что могу гоняться на таком уровне и побеждать этих соперниц. Я счастлива! Этот сезон – лучший в карьере, могла о таком только мечтать. Это наши Олимпийские игры!» - заявила она.
Игры в Токио продлятся до 9 августа.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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