«Это наши Олимпийские игры!» На соревнованиях в Токио снова российский день

Также как минимум серебро обеспечили себе российские шпажисты. Сергей Ходос, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Бида прошли в финал командных соревнований, где встретятся с Японией.

Таким образом, к концу дня у России будет как минимум 32 медали. С учетом того, что еще не прошло даже половины Олимпиады, пока российская команда идет с опережением плана, озвученного ранее главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым.

«По общему количеству потенциальных медалистов мы занимаем третье место среди всех национальных олимпийских комитетов после американского и китайского. Если хотя бы половина из этих спортсменов завоюет медали на Олимпийских играх, мы получим от 50 до 60 наград», - заявлял тогда Поздняков.

На текущей Олимпиаде российские спортсмены уже показали несколько исторических достижений. Так победа Рылова на стометровке на спине стала первой для россиян в плавании с 1996 года, а конкретно на этой дистанции – аж с 1908.

Также историческим успехом однозначно можно назвать два серебра: и мужской, и женской сборной на олимпийском турнире по баскетболу 3x3. В этом году данный вид спорта дебютировал в программе Олимпиад. Спецкор «Радиоточки НСН» на Олимпиаде в Токио Наталья Шатова после победы женской команды в полуфинале пообщалась с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой, которая поддерживала наших спортсменок на трибуне.

«Супер! Я не помню такого давно, чтобы на Олимпиаде мы могли каждый день говорить, что у нас какой-то исторический успех. Будем считать, что теперь перемены идут в обратную сторону, что эта Олимпиада для нас эпохальная. Надеюсь, это будет веха в российском спорте», - заявила чемпионка.

Исинбаева рассказала, в чем мотивация российских спортсменов показывать на высокие достижения на Олимпиаде.

«Сегодня они хотят доказать всему миру, что они чистые, честные и заслуживают такого же уважения, как любой спортсмен из другой страны. Поэтому респект нашей команде и молодцы, что каждый отдается на все сто в каждом виде соревновательной программы», - рассказала Елена.

Также вчера сенсационное серебро завоевали россиянки в гребле. Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в заплыве двойках распашных без рулевого. Примечательно, что пара была собрана лишь полгода назад. Это первая олимпийская медаль России в этом виде гребли с ОИ-2004 в Афинах, а у женщин – с 2000-го. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал ее невероятной сенсацией.

«Это примерно то же самое, если команда Станислава Черчесова выиграла у итальянцев в финале чемпионата Европы со счетом 11:2. Резонанс был бы такой. Это невероятная сенсация, это огромный успех! И успех самих спортсменок, и итальянского тренера Джанни Постильоне. Просто невероятно! Сотворил из команды чудо. Выявил лучших людей, посадил их в мелкие лодки так называемые. Девчонки молодцы. Это фантастический успех! Они даже почти новозеландок догнали. Степанова с Орябинской сейчас просто героини нации. Я просто перед ними на коленях. Это серебро сродни победе», - заявил комментатор.

Также он высоко оценил выступление российской сборной на Олимпиаде в целом.