«Было всё как в тумане». Рапиристка Мартьянова – о победе вопреки травме

Рапиристка Марта Мартьянова, выигравшая золотую медаль Олимпийских игр в Токио, покинула микс-зону, где давала интервью, в кресле-каталке, передает из Токио олимпийский спецкор "Радиоточки НСН".

В одном из финальных поединков она подвернула лодыжку, а замен у команды больше не было. Если бы она не смогла продолжить выступление, всю команду бы сняли с турнира – таковы правила. Массажист заморозил ей ногу и она продолжила поединок.

Олимпийская чемпионка рассказала спецкору «Радиоточки НСН» Наталье Шатовой, как справилась с травмой.

«Это в данный момент сложно наступать на ногу. Тогда я не думала об этом, так как чувствовала, что мне надо. Было очень большое желание справиться с травмой. Просто так опускать руки – это не по-моему. Когда я вышла, видела всё расплывчато, я не понимала где я, что я, но потом справилась с эмоциями. Я понимала, что для команды нужно делать всё», - отметила она.

Благодаря рапиристкам на счету сборной России на Играх в Токио стало восемь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

