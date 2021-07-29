«Было всё как в тумане». Рапиристка Мартьянова – о победе вопреки травме
Подвернувшая лодыжку Марта Мартьянова расссказала спецкору "Радиоточки НСН" в Токио, как трудно ей было продолжить поединок.
Рапиристка Марта Мартьянова, выигравшая золотую медаль Олимпийских игр в Токио, покинула микс-зону, где давала интервью, в кресле-каталке, передает из Токио олимпийский спецкор "Радиоточки НСН".
В одном из финальных поединков она подвернула лодыжку, а замен у команды больше не было. Если бы она не смогла продолжить выступление, всю команду бы сняли с турнира – таковы правила. Массажист заморозил ей ногу и она продолжила поединок.
Олимпийская чемпионка рассказала спецкору «Радиоточки НСН» Наталье Шатовой, как справилась с травмой.
«Это в данный момент сложно наступать на ногу. Тогда я не думала об этом, так как чувствовала, что мне надо. Было очень большое желание справиться с травмой. Просто так опускать руки – это не по-моему. Когда я вышла, видела всё расплывчато, я не понимала где я, что я, но потом справилась с эмоциями. Я понимала, что для команды нужно делать всё», - отметила она.
Благодаря рапиристкам на счету сборной России на Играх в Токио стало восемь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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