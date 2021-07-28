В плей-офф с притопом! Российские волейболистки пока непобедимы на Олимпиаде

Спецкор «Радиоточки НСН» в Токио Наталья Шатова взяла у девушек интервью сразу после победы над парой из Кубы. Они уже так «сыгрались», что отвечают на вопросы чуть ли не хором, поэтому их ответы пришлось объединить. Волейболистки прокомментировали случаи заболевания COVID-19 в сборной Чехии, отдали должное организаторам за меры безопасности и рассказали, как справляются с 30-градусной жарой и отсутствием зрителей на трибунах.

- С виду кажется, что у вас достаточно легко проходит этот турнир. Но это, я так понимаю, только с трибун прессы. Что у вас внутри происходит?

- Мы очень счастливы, что наши болельщики и наша страна видят, что мы спокойны и целенаправленны, потому что внутри нашей команды мы проделываем огромную работу по физическому и психологическому состоянию. Мы счастливы, что выглядим такими.

- Не секрет, что в чешской команде – и мужской, и женской – есть проблемы с коронавирусом. Как вы на это реагируете? Есть какие-то опасения?

- Да, конечно, мы соблюдаем социальную дистанцию, носим маски, обрабатываем помещения. Очень обидно за эти команды, что так сложилось. Чешский волейбол сейчас на подъеме. Но со спортивной точки зрения к нам это не имеет отношения, потому что в нашей группе ничего не изменилось абсолютно. Мы выкладываемся на все сто. Пандемии мы не боимся. Это доказывает то, что мы находимся здесь. И еще мы хотим поблагодарить принимающую сторону, которая сумела все организовать, чтобы соблюдались все правила безопасности.

- В последнем поединке первый сет был достаточно ровный, очень тяжелый. Во втором все пошло гораздо легче. За счет чего так получилось?

- Мы переговорили между собой. Мы недостаточно активно играли у сетки. Но потом нам удалось навязать соперницам свою игру. В принципе, нам удалось сделать так, чтобы они играли в то, что мы хотели.

- Ваши матчи всегда ставят в самый солнцепек – в три-четыре часа по местному времени. Не завидуете мужчинам, которые играли в десять вечера?

- Соперникам, как и нам, очень тяжело. Мы все в равных условиях. Когда жара, мы не думаем, что нам сложно, мы общаемся между собой и поддерживаем друг друга. Мы действительно готовились к очень жаркой погоде.