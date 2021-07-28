Эпохально! В финал баскетбола 3х3 попали и мужская, и женская сборная России
Это исторический успех для россиян в новом олимпийском виде спорта.
На олимпийском турнире по баскетболу 3x3 в Токио у россиян двойной успех. Сначала мужская сборная России разгромила в полуфинале сербов – 21:10 и вышла в финал. Затем достижение мужчин повторила женская сборная. В полуфинале россиянки переиграли спортсменок из Китая – 21:14.
Баскетбол 3x3 впервые попал в программу Олимпийских игр в этом году.
Спецкор "Радиоточки НСН" на Олимпиаде в Токио Наталья Шатова после победы женской команды пообщалась с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой, которая поддерживала наших спортсменов и спортсменок на трибуне.
«Супер! Я не помню такого давно, чтобы на Олимпиаде мы могли каждый день говорить, что у нас какой-то исторический успех. Будем считать, что теперь перемены идут в обратную сторону, что эта Олимпиада для нас эпохальная. Надеюсь, это будет веха в российском спорте», - заявила она Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Исинбаева призналась, не могла сдержать эмоций, сидя на трибуне.
«Кричала ли я? Да! Хотя так сразу и не поймешь, кто орет. У нас вообще ничего такая делегация! Мы все вместе передвигаемся с одного места на другое, и президент национального олимпийского комитета всегда рядом со всеми помощниками. Надеюсь, что чувствуется наша поддержка», - заявила она.
Исинбаева рассказала, что мотивирует российских спортсменов на высокие достижения на Олимпиаде.
«Сегодня они хотят доказать всему миру, что они чистые, честные и заслуживают такого же уважения, как любой спортсмен из другой страны. Поэтому респект нашей команде и молодцы, что каждый отдается на все сто в каждом виде соревновательной программы», - рассказала Елена.
Также спецкор "Радиоточки НСН" в Токио поговорила с генеральным менеджером женской сборной России по баскетболу 3×3 Игорем Кочаряном, который раскрыл секрет успешного выступления команды на олимпийском турнире.
«В нашей команде никто ни с кем не ругается, мы очень чутко бдим, и отслеживаем эту ситуацию всем штабом. Спортсменки должны получать кайф от того, что происходит на площадке. Если мы будем его получать, то и зрители тоже. И это самое важное. Женский коллектив это очень сложная штука, которая требует определенных настроек. И нужно любить своих девчонок, знать, что для них хорошо, что для них плохо, и чутко реагировать все, что с ними происходит. Пока что нам это удавалось», - отметил менеджер.
Он объяснил, чем баскетбол 3x3 отличается от «классической» версии этой игры.
«Разная психология, разная динамика, разный контакт. Бывает сложно переключаться с классического баскетбола. Здесь не факт, что ты привезешь топовых игроков «пять на пять», и они сразу добьются результата. Это разные виды спорта. И игроки должны быть с максимальным набором опций, которые подходят этой игре», - рассказал Кочарян.
Он также поблагодарил клубы российской суперлиги по женскому баскетболу, которые подготовили спортсменок для участия на играх.
«Хочу сказать много слов благодарности всем клубам российской суперлиги. Это и курское «Динамо», и «МБА-2», и «УГМК». У нас было много кандидаток в сборную, и все клубы суперлиги всегда поддерживали нас и с пониманием относились к графику игр 3х3, которые часто пересекались с классическим баскетболом. Благодаря всем мы какого-то результата достигли, вышли в финал. Посмотрим – впереди еще одна игра», - заключил генеральный менеджер сборной.
В финале женская сборная России по баскетболу 3x3 встретится с США, а мужская – с Латвией. Поединки состоятся сегодня в 15:55 и 16:25 по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Первого канала.
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