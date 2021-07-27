Обошли США впервые за 25 лет. Российские пловцы выиграли золото в Токио

Рылов стал олимпийским чемпионом с новым рекордом Европы (51,98 секунды), обогнав Колесникова (52,00) всего на 0,02 секунды. Рекордсмен мира, американец Райан Мерфи (52,19), выигравший два золота на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, на этот раз остался с бронзой.

Евгений Рылов и Климент Колесников рассказали спецкору "Радиоточки НСН" на Олимпиаде в Токио Наталье Шатовой о своих эмоциях после победы и соперничестве с американцами.

«Непосредственно после самого заплыва я испытывал огромные эмоции радости, что наконец-то сделал это, достиг своей цели, мечты. Невозможно было в это поверить, но уже после, когда шел по «смешанной зоне», давал интервью, я успокоился и попытался осознать, правда ли, что это произошло, пытался анализировать. Я понимаю, что можно идти дальше и нет пределов совершенству. Но основная цель достигнута, поэтому я чувствую облегчение, радость, это добавляет уверенности. Я думаю закреплять результат и подтверждать его на других соревнованиях и дистанциях», - сказал 24-летний Рылов, впервые ставший олимпийским чемпионом.

По его словам, он не знал, что конкретно на этой дистанции российские и советские спортсмены не выигрывали золото больше 100 лет, с 1908 года, и эта информация, озвученная на пресс-конференции, «добавила радости».

Несколько Олимпиад подряд золото в плавании на спине на дистанциях 100 и 200 метров неизменно доставалось спортсменам из США. Однако Рылов и Колесников признались, что у них не было «принципиальной задачи» обойти именно американцев.

«Принципиальное соперничество? Я так не думаю. Американцы всегда отличались отличным выступлением практически на всех дистанциях. То, что они выигрывали, я не помню даже с какого года подряд, стометровку на спине – это достойный показатель. Каждый год у них всегда отличный результат и отличная конкуренция. Однако произойти может все, что угодно, и конкуренция в любой момент может поменяться. Принципиальные моменты именно с американцами? Нет, потому что начинают появляться новые лица. На следующей Олимпиаде, может, вообще все будет по-другому», - отметил Рылов.

Колесников. которому в июле исполнился 21 год, также сказал, что какой-то принципиальности в соперничестве с американцами для него не было.

«Единственное, что мы всегда смотрели в сторону американцев, так как они, можно сказать, самые сильные в плавании из всех сборных и каждый раз уезжают с Олимпиады с наибольшим количеством наград. То, что сегодня получилось проплыть хорошо нам с Женей, – это замечательно. Я доволен, Женя тоже. Но, надеюсь, что на этом мы не остановимся и то же сможем показать и на других дистанциях», - отметил серебряный призер Олимпиады-2020.

Рылов и Колесников также посетовали, что, стоя на пьедестале, не могли подпевать гимну России

«Но главное это то, что мы попали на пьедестал. Все остальное было уже не важно», - подчеркнул Колесников.

«Я соглашусь с Климом. Конечно, хотелось бы, чтобы, когда ты стоишь на пьедестале, играл твой гимн, этого не хватает. Но обстоятельства сложились так, как есть, спортсмены на них влиять не могут, и это было наилучшим решением, чем просто пропуск Олимпийских игр», - добавил Рылов.

На момент выхода материала сборная ОКР, а именно под этим названием россияне выступают на Олимпиаде-2020 в Токио, идет на четвертом месте в медальном зачете, завоевав 16 медалей, в том числе 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых.