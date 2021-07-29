Губерниев о серебре россиянок в гребле: как победа Черчесова на Евро-2020!

Примечательно, что еще за несколько сот метров до конца дистанции российские девушки шли четвертыми. Но на финишной прямой они выдали такое ускорение, что обогнали сначала пару из Великобритании, а потом - из Канады. Степанова и Орябинская уступили только двойке из Новой Зеландии.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал эту медаль невероятной сенсацией.

«Это примерно то же самое, если команда Станислава Черчесова выиграла у итальянцев в финале чемпионата Европы со счетом 11:2. Резонанс был бы такой. Это невероятная сенсация, это огромный успех! И успех самих спортсменок, и итальянского тренера Джанни Постильоне. Просто невероятно! Сотворил из команды чудо. Выявил лучших людей, посадил их в мелкие лодки так называемые. Девчонки молодцы. Это фантастический успех! Они даже почти новозеландок догнали. Новозеландки сейчас просто героини нации, и Степанова с Орябинской. Я просто перед ними на коленях. Это серебро сродни победе. У нас еще два финала: Пракатень и Лизовкин в одиночках завтра. Поэтому будем надеяться на продолжение», - заявил комментатор.

Также он высоко оценил выступление российской сборной на Олимпиаде в целом.