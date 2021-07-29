Губерниев о серебре россиянок в гребле: как победа Черчесова на Евро-2020!
Комментатор считает, что это второе место сродни победе.
Очередной день на олимпиаде в Токио принес России новое историческое достижение. Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле в двойках распашных без рулевого. Это первая олимпийская медаль России в этом виде гребли с ОИ-2004 в Афинах, а у женщин – с 2000-го.
Примечательно, что еще за несколько сот метров до конца дистанции российские девушки шли четвертыми. Но на финишной прямой они выдали такое ускорение, что обогнали сначала пару из Великобритании, а потом - из Канады. Степанова и Орябинская уступили только двойке из Новой Зеландии.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал эту медаль невероятной сенсацией.
«Это примерно то же самое, если команда Станислава Черчесова выиграла у итальянцев в финале чемпионата Европы со счетом 11:2. Резонанс был бы такой. Это невероятная сенсация, это огромный успех! И успех самих спортсменок, и итальянского тренера Джанни Постильоне. Просто невероятно! Сотворил из команды чудо. Выявил лучших людей, посадил их в мелкие лодки так называемые. Девчонки молодцы. Это фантастический успех! Они даже почти новозеландок догнали. Новозеландки сейчас просто героини нации, и Степанова с Орябинской. Я просто перед ними на коленях. Это серебро сродни победе. У нас еще два финала: Пракатень и Лизовкин в одиночках завтра. Поэтому будем надеяться на продолжение», - заявил комментатор.
Также он высоко оценил выступление российской сборной на Олимпиаде в целом.
«Мы хорошо выступаем. Мы молодцы. У нас прекрасная команда. У нас замечательная молодежь. Проблемы есть у каждой сборной, у пловцов, в частности. Но в целом мы молодцы», - считает собеседник НСН.
Всего на данный момент на счету России в Токио 25 медалей — 7 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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