Губерниев о серебре россиянок в гребле: как победа Черчесова на Евро-2020!

Комментатор считает, что это второе место сродни победе.

Очередной день на олимпиаде в Токио принес России новое историческое достижение. Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле в двойках распашных без рулевого. Это первая олимпийская медаль России в этом виде гребли с ОИ-2004 в Афинах, а у женщин – с 2000-го.

В плей-офф с притопом! Российские волейболистки пока непобедимы на Олимпиаде

Примечательно, что еще за несколько сот метров до конца дистанции российские девушки шли четвертыми. Но на финишной прямой они выдали такое ускорение, что обогнали сначала пару из Великобритании, а потом - из Канады. Степанова и Орябинская уступили только двойке из Новой Зеландии.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал эту медаль невероятной сенсацией.

«Это примерно то же самое, если команда Станислава Черчесова выиграла у итальянцев в финале чемпионата Европы со счетом 11:2. Резонанс был бы такой. Это невероятная сенсация, это огромный успех! И успех самих спортсменок, и итальянского тренера Джанни Постильоне. Просто невероятно! Сотворил из команды чудо. Выявил лучших людей, посадил их в мелкие лодки так называемые. Девчонки молодцы. Это фантастический успех! Они даже почти новозеландок догнали. Новозеландки сейчас просто героини нации, и Степанова с Орябинской. Я просто перед ними на коленях. Это серебро сродни победе. У нас еще два финала: Пракатень и Лизовкин в одиночках завтра. Поэтому будем надеяться на продолжение», - заявил комментатор.

Также он высоко оценил выступление российской сборной на Олимпиаде в целом.

Минус эмоции, плюс автоматизм. Виталина Бацарашкина о победе на ОИ-2020
«Мы хорошо выступаем. Мы молодцы. У нас прекрасная команда. У нас замечательная молодежь. Проблемы есть у каждой сборной, у пловцов, в частности. Но в целом мы молодцы», - считает собеседник НСН.

Всего на данный момент на счету России в Токио 25 медалей — 7 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:ТокиоОлимпиада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры