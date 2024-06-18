Российская баскетболистка призвала поддержать соотечественников на Олимпиаде

По ее словам, все спортсмены, которые будут выступать на Олимпиаде, — профессионалы своего дела, работающие с максимальной физической и психологической отдачей. «Дорога к Олимпиаде — очень долгая. Большинство атлетов туда не попадает, лишь единицы могут до нее добраться», — подчеркнула баскетболистка, отметив, что сама выступила бы на Играх под нейтральным флагом, чтобы показать силу российских спортсменов.

По мнению Бегловой, гордость и ответственность за себя и за свою страну можно испытывать и под нейтральным флагом. Она напомнила, что до Олимпиады в Париже допущены лишь 14 российских спортсменов, и призвала поддерживать каждого из них. Спортсменка указала на то, что все атлеты были проверены специальной комиссией на соответствие всем критериям МОК.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая заявила, что воспользовалась бы шансом поехать на Олимпийские игры, если бы у нее была такая возможность.

