Российская баскетболистка призвала поддержать соотечественников на Олимпиаде
Всем российским атлетам, планирующим выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе, необходима помощь болельщиков, заявила шестикратная чемпионка России по баскетболу, трехкратная победительница Евролиги Елена Беглова в интервью изданию «Газета.Ru».
По ее словам, все спортсмены, которые будут выступать на Олимпиаде, — профессионалы своего дела, работающие с максимальной физической и психологической отдачей. «Дорога к Олимпиаде — очень долгая. Большинство атлетов туда не попадает, лишь единицы могут до нее добраться», — подчеркнула баскетболистка, отметив, что сама выступила бы на Играх под нейтральным флагом, чтобы показать силу российских спортсменов.
По мнению Бегловой, гордость и ответственность за себя и за свою страну можно испытывать и под нейтральным флагом. Она напомнила, что до Олимпиады в Париже допущены лишь 14 российских спортсменов, и призвала поддерживать каждого из них. Спортсменка указала на то, что все атлеты были проверены специальной комиссией на соответствие всем критериям МОК.
Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая заявила, что воспользовалась бы шансом поехать на Олимпийские игры, если бы у нее была такая возможность.
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