ОКР выплатил не допущенным на Олимпиаду спортсменам свыше 200 млн рублей

Олимпийский комитет России выплатил более 200 млн рублей спортсменам, не получившим возможность выступить на Олимпийских играх в Париже. Об этом заявил гендиректор ОКР Владимир Сенглеев в беседе с РИА Новости.

Денежные средства получили 245 атлетов.

«Это те спортсмены, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус», — подчеркнул Сенглеев.

Выплату средств завершили во Всероссийский олимпийский день 23 июня.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в Олимпиаде российским спортсменам в нейтральном статусе. Всего приглашения МОК приняли 16 атлетов из РФ. Летние Игры пройдут в Париже 26 июля-11 августа, напоминает 360.ru.

