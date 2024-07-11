ОКР выплатил не допущенным на Олимпиаду спортсменам свыше 200 млн рублей
Олимпийский комитет России выплатил более 200 млн рублей спортсменам, не получившим возможность выступить на Олимпийских играх в Париже. Об этом заявил гендиректор ОКР Владимир Сенглеев в беседе с РИА Новости.
Денежные средства получили 245 атлетов.
«Это те спортсмены, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус», — подчеркнул Сенглеев.
Выплату средств завершили во Всероссийский олимпийский день 23 июня.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в Олимпиаде российским спортсменам в нейтральном статусе. Всего приглашения МОК приняли 16 атлетов из РФ. Летние Игры пройдут в Париже 26 июля-11 августа, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru