«Он может режиссировать»: Тренер Камельзон предрек Медведеву победу на Уимблдоне

До этой встречи Медведев пять раз подряд проиграл первой ракетке мира, однако по итогу 1/4 финала счет стал 7–5 в пользу россиянина. В дальнейшем теннисист встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, который в четвертьфинале обыграл американца Томми Пола. Камельзон с гордостью поздравил Медведева с победой.

«Я этот матч смотрел от начала до конца. Поздравляю любителей тенниса в России с победой Медведева не где-нибудь, а на Уимблдоне. Сегодня из всех играющих мужчин он один представляет на Уимблдоне нашу страну и попал в полуфинал. Мало того – показал блестящую игру, избавился от недостатков, которые демонстрировал ранее при встрече с Синнером. Он все просчитал хорошо: если первые три сета игра была равная, то четвертый и пятый сет шли под диктовку Медведева. Важно, что сегодня он может режиссировать во время таких сложных игр». – сказал он.