«Он может режиссировать»: Тренер Камельзон предрек Медведеву победу на Уимблдоне
Умение Даниила Медведева управлять даже самой сложной игрой принесло ему победу в четвертьфинале и может принести победу в турнире "Большого шлема", заявил НСН заслуженный тренер России Владимир Камельзон.
Россиянин Даниил Медведев выступил режиссером в четьвертьфинальном матче Уимблдона с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, потому и победил, сказал в интервью НСН заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон.
До этой встречи Медведев пять раз подряд проиграл первой ракетке мира, однако по итогу 1/4 финала счет стал 7–5 в пользу россиянина. В дальнейшем теннисист встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, который в четвертьфинале обыграл американца Томми Пола. Камельзон с гордостью поздравил Медведева с победой.
«Я этот матч смотрел от начала до конца. Поздравляю любителей тенниса в России с победой Медведева не где-нибудь, а на Уимблдоне. Сегодня из всех играющих мужчин он один представляет на Уимблдоне нашу страну и попал в полуфинал. Мало того – показал блестящую игру, избавился от недостатков, которые демонстрировал ранее при встрече с Синнером. Он все просчитал хорошо: если первые три сета игра была равная, то четвертый и пятый сет шли под диктовку Медведева. Важно, что сегодня он может режиссировать во время таких сложных игр». – сказал он.
По словам собеседника НСН, противники Медведева также готовы к победе на Уимблдоне, поэтому предсказать исход чемпионат сложно.
«Техническое исполнение того, что он пробовал делать, было великолепным. Думаю, у Медведева есть возможность пройти до финала и выиграть Уимблдон. Но в теннисе все не бывает безукоризненно, в этом виде спорта все время надо работать. Ведь Медведев не один вышел в полуфинал, еще три спортсмена выходят, то есть они умеют играть. Я всегда говорю, что если выходишь в четвертьфинал, полуфинал – у тебя есть достойные противники. Не уважать этого нельзя. Все ребята крутые. Карлос Алькарас из Испании играл с американцем Томми Полом. Разница в рейтинге 10 геймов, а игра была почти равная. В конце Алькарас, конечно, показал, что он есть Алькарас. Поэтому не нужно делать прогнозы, важно посмотреть полуфинал», - подытожил он.
Медведев на данный момент занимает пятое место в рейтинге АТР. В своей карьере он выиграл 20 титулов ATP в одиночном разряде. Ранее лучшим результатом Медведева на Уимблдоне был полуфинал в прошлом году. Открытый чемпионат Великобритании в 2024 году завершится 14 июля, передает «Радиоточка НСН».
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