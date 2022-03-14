«Защита психики?»: Россияне неоднозначно восприняли «уход» Instagram
Выключение Instagram в России вызвало разные эмоции: для кого-то площадка стала незаменимой, а кому-то в уходе иностранной соцсети видятся сплошные плюсы.
Роскомнадзор 14 марта заблокировал Instagram на территории Российской Федерации. Несмотря на то, что страницы в соцсети можно просмотреть через сервисы VPN, монетизация для блогов в России отключилась, что отрезало возможности для заработка.
При этом соцсеть «ВКонтакте» позволила пользователям перенести на свои страницы фотографии, выложенные в Instagram-аккаунте, а в РКН дали 48 часов на перенос данных из «Инсты».
Госуслуги накануне разослали россиянам письмо, в котором блокировку Instagram объяснили необходимостью обеспечения психологического здоровья граждан, в первую очередь детей и подростков. При этом перешедшие в Telegram блогеры напомнили, что в этом мессенджере расшатывающего контента психику куда больше, а блокировать его сложнее, чем в детищах американской корпорации Meta.
До этого стало известно, что американская компания планирует временно разрешить Facebook и Instagram не блокировать призывы украинцев к насилию против российских военных.
После этого о своем отказе от Instagram заявили глава Роскомоса Дмитрий Рогозин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы нескольких областей и другие российские политики и чиновники.
Лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уходит из соцсетей Meta и полностью перейдет во «ВКонтакте». Музыкант назвал Instagram и Facebook абсолютными врагами, отметив, что они уже «обнажили свое лицо».
Пожелания смерти и призывы к убийству: Facebook и Instagram разрешают «язык ненависти» в отношении россиян
Схожую позицию в разговоре с «Радиоточкой НСН» выразили российский рок-музыкант Александр Ф. Скляр, лидер рок-группы «7Б» Иван Демьян, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Далеко не все разделили патриотический энтузиазм: Instagram служил подспорьем для малого и среднего бизнеса по всей стране. Кроме популярных блогеров Елены Блиновской, Ольги Бузовой, Ксении Собчак, Дани Милохина, Моргенштерна и других поставщиков развлекательного контента, об уходе которых из соцсети сожалеют далеко не все, в СМИ и на других интернет-площадках отписались владельцы кофеен и автомастерских, мастера маникюра, волонтеры благотворительных организаций и многие другие люди, вложившие в продвижение аккаунтов деньги, время и силы.
Блогеры и SMM-специалисты уже отметили, что интерфейс, монетизация и возможности российских площадок значительно уступают Instagram. В Telegram уже появились подборки блогеров, которые «переехали» из Instagram в более защищенный Telegram, а не в VK, который, как считают некоторые эксперты, связан с провластными структурами.
Однако и это еще не все. Генпрокуратура России 11 марта попросила суд признать Meta (которая владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории страны.
Юрист общественной организации «Роскомсвобода» Екатерина Абашина в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что наверняка определить, будут ли российские пользователи соцсетей Meta приравниваться к экстремистам, сложно. По ее словам, возможны самые разные интерпретации закона, если суд примет положительное решение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- Кабмин определил параметры займов для обращения за кредитными каникулами
- СМИ: Украина приостановила набор французских наемников
- «Роскосмос» пообещал не бросать американского астронавта на МКС
- Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте
- В работе сервиса Wildberries произошел сбой
- Минобороны: Российские войска вывели из строя 3920 украинских военных объектов
- Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов
- Российские Су-25 уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
- Банк России изменит порядок расчета курсов доллара и евро
- Стало известно, как часто россияне видят сны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru