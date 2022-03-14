«Защита психики?»: Россияне неоднозначно восприняли «уход» Instagram

Госуслуги накануне разослали россиянам письмо, в котором блокировку Instagram объяснили необходимостью обеспечения психологического здоровья граждан, в первую очередь детей и подростков. При этом перешедшие в Telegram блогеры напомнили, что в этом мессенджере расшатывающего контента психику куда больше, а блокировать его сложнее, чем в детищах американской корпорации Meta.

До этого стало известно, что американская компания планирует временно разрешить Facebook и Instagram не блокировать призывы украинцев к насилию против российских военных.

После этого о своем отказе от Instagram заявили глава Роскомоса Дмитрий Рогозин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы нескольких областей и другие российские политики и чиновники.

Лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уходит из соцсетей Meta и полностью перейдет во «ВКонтакте». Музыкант назвал Instagram и Facebook абсолютными врагами, отметив, что они уже «обнажили свое лицо».