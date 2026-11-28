Предприятие с почти двухвековой историей, ведущей отсчет с 1819 года, ежегодно выпускает около 400 пианино и 40 роялей. Стоимость инструментов варьируется от 15 до 36 тысяч евро за пианино и может достигать 200 тысяч евро за эксклюзивный концертный рояль.

Суд назначил временным управляющим компании юриста Александера Лутца. По его словам, подача заявления стала неизбежным шагом из-за резко выросших операционных расходов на фоне устойчиво слабого спроса на рынке.

Несмотря на кризис, директор компании Кристиан Хотт выразил твердое намерение сохранить бренд Sauter и производственные мощности в Шпайхингене. Руководство планирует использовать процедуру банкротства исключительно как инструмент для финансовой реструктуризации фирмы. О точном количестве сотрудников, которым могут грозить сокращения, в компании пока не сообщают.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что число личных банкротств в России выросло почти на 14%.