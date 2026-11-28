Пасечник: Три человека погибли и трое ранены при атаке БПЛА ВСУ на Луганск
Три человека погибли и еще трое, включая несовершеннолетних, получили ранения в результате удара БПЛА ВСУ по жилому району Луганска. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем «Максе».
По информации Пасечника, ВСУ в субботу вечером нанесли удар по восточной части города в непосредственной близости от торгового центра, кафе и пункта выдачи заказов.
Глава ЛНР также отметил, что все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения.
Ранее дрон ВСУ атаковал автобус «Мираторга» под Брянском, пострадали девять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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