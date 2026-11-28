По информации Пасечника, ВСУ в субботу вечером нанесли удар по восточной части города в непосредственной близости от торгового центра, кафе и пункта выдачи заказов.

Глава ЛНР также отметил, что все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения.

Ранее дрон ВСУ атаковал автобус «Мираторга» под Брянском, пострадали девять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».