Встреча, прошедшая в столице, завершилась со счетом 4:1 в пользу действующего чемпиона страны.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте, когда защитник армейцев Мохаммедои Аззи неудачно сыграл и отправил мяч в собственные ворота. На 40-й минуте отличился Максим Глушенков, а на 51-й минуте Луис Энрике довел счет до разгромного. ЦСКА смог ответить лишь одним голом на 73-й минуте усилиями Данила Кругового, но финальную точку в противостоянии вновь поставил Глушенков, оформивший дубль на 81-й минуте.

Эта победа позволила «Зениту» набрать 34 очка и единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ, опередив московское «Динамо» (32 балла), которое имеет игру в запасе. Для ЦСКА это поражение стало уже третьим подряд в чемпионате. Армейцы с 26 очками занимают пятую строчку.

В следующем туре, который пройдет 5 декабря, «Зенит» примет на своем поле калининградскую «Балтику», а ЦСКА в этот же день отправится в гости к московской «Родине», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

