По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями, Республикой Башкортостан и Крымом.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 28 ноября над территорией страны сбили 1246 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



