МВД: Более 70 человек задержаны после драки на матче «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»
Столичная полиция задержала 74 человека после драки на футбольном матче Первой лиги между московским «Торпедо» и хабаровским «СКА». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
По информации правоохранительных органов, инцидент произошел 27 ноября на стадионе «Торпедо». Между зрителями возникла потасовка, которая в дальнейшем переросла в полноценную драку с участием более двух десятков человек.
«Всего за правонарушения на стадионе и прилегающей к нему территории были задержаны и привлечены к административной ответственности 74 человека», - отметили в ведомстве.
В МВД также обратили внимание на то, что сотрудники полиции не обеспечивали правопорядок непосредственно на трибунах во время игры. Согласно действующим требованиям безопасности, контроль за поведением болельщиков входит в компетенцию организаторов спортивного мероприятия.
Ранее драка зрителей сорвала концерт группы «Ленинград» в Минеральных Водах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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