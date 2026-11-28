По информации правоохранительных органов, инцидент произошел 27 ноября на стадионе «Торпедо». Между зрителями возникла потасовка, которая в дальнейшем переросла в полноценную драку с участием более двух десятков человек.

«Всего за правонарушения на стадионе и прилегающей к нему территории были задержаны и привлечены к административной ответственности 74 человека», - отметили в ведомстве.

В МВД также обратили внимание на то, что сотрудники полиции не обеспечивали правопорядок непосредственно на трибунах во время игры. Согласно действующим требованиям безопасности, контроль за поведением болельщиков входит в компетенцию организаторов спортивного мероприятия.

Ранее драка зрителей сорвала концерт группы «Ленинград» в Минеральных Водах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».