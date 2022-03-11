Пожелания смерти и призывы к убийству: Facebook и Instagram разрешают «язык ненависти» в отношении россиян
Ограничения, вводимые зарубежными компаниями против России, выходят на новый уровень и касаются разрешения на призывы к ненависти и убийствам в адрес российских солдат и политиков.
Американская корпорация Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, временно перестанет блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских солдат. Также в сети не будут удаляться призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Столь жесткое решение вызвано продолжающейся спецоперацией российских войск на Украине. По данным Meta, ограничение на так называемый «язык ненависти» будет снято в ряде стран. Блокировать посты с пожеланиями смерти российскому и белорусскому президентам не станут, если они опубликованы пользователями из России, Белоруссии и Польши. Ограничения на проявление негатива не коснутся и жителей Украины: например, им разрешено желать смерти «российским оккупантам».
Meta в своем обращении подчеркивает, что призывы к насилию в отношении российских граждан и военнопленных по-прежнему запрещены, однако неясно, насколько этот запрет будет выполняться.
Решение американской корпорации россиян вряд ли удивит. По мнению ряда экспертов, оно стало еще одним проявлением информационной войны из-за освещения ситуации на Украине.
Еще 4 марта Facebook в России был заблокирован по решению Роскомнадзора в ответ на ограничение официальных аккаунтов четырех крупных российских СМИ: информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок «Газета.ру» и «Лента.ру», а также телеканала «Звезда». Однако пользователи отмечают, что социальная сеть продолжает работать в России, несмотря на значительное замедление ее работы. Аудитория сети в России составляла около 3 млн человек.
Регулирование информационного поля в России сейчас происходит хаотично, поэтому сложно сказать, когда будут разблокированы Facebook и Twitter, отметил в комментарию Telegram-каналу «Радиоточка НСН» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
«На данный момент все решения о блокировке, ограничениях, уменьшении скорости доступа и претензионная работа, – все это находится за гранью адекватности. Все достаточно сумбурно, хаотично и базируется на факторах, которые носят сиюминутный, «моментный характер», поэтому прогнозировать что-то с возвращением к нормальности достаточно сложно. Сейчас ситуация меняется ежечасно, и информационное поле не регулируется стандартными правилами. Но я надеюсь, что в результате всё, конечно, когда-то вернется на круги своя, и не будет никаких ограничений с точки зрения передачи информации и работоспособности информационных ресурсов», - сказал Мариничев.
Со своей стороны, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что отключить россиян от Facebook и Instagram западные компании не станут: им невыгодно отказываться от российских пользователей.
«Отключать российских пользователей от Facebook Западу невыгодно, иначе он будет вариться в своем собственном соку. А к чему это приведет – неизвестно. Сейчас такая ситуация, что всем нужно к чему-то готовиться, не только маркетологам и SMM-специалистам», - предупредил Кусков.
При этом на фоне вынужденного ухода американских соцсетей в России подросла аудитория отечественных «Одноклассников» и «ВКонтакте», а также мессенджера Telegram. Его аналогом для многих россиян служит принадлежащий все той же Meta мессенджер WhatsApp, однако и против него могут быть введены некоторые ограничения, предупреждают IT-специалисты.
Социальная сеть «Одноклассники», напротив, решила снизить количество агрессии среди своих пользователей, поэтому 5 марта запустила нейросеть для борьбы с агрессивными комментариями. Отмечается, что будет анализироваться уровень агрессии комментария, а информация о случившемся будет передана модератору, который может временно заблокировать пользователя.
Однако некоторые эксперты предупреждают, что для создания полностью независимого интернета России потребуется больше времени и средств. Так, для запуска новых орбитальных группировок потребуются миллиарды долларов, в ближайшее время такие средства выделяться не будут, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
«Что касается спутникового интернета, эта работа у нас еще не начиналась. Есть планы по «Марафону» - тоже интернет, но так называемый интернет вещей, передача сигналов. Деньги потребуются, все зависит от группировки, от того, какие спутники. Этого ничего нет, даже оценки делать трудно. У нас есть своя связная группировка, но спутниковый интернет – это тот, который делает SpaceX, OneWeb, это огромное количество спутников, которые летают на низких орбитах и обеспечивают быструю связь. Наши спутники интернет обеспечивают плохо. Можно сделать группировку из десяти спутников вполне, но это будет очень медленный интернет, никому не нужен такой будет», - выразил сожаление собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в пятницу стало известно, что социальная сеть Twitter ограничит распространение нескольких государственных СМИ Белоруссии. Об этом рассказал глава отдела по вопросам профессиональной этики компании Йоэль Рот.
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