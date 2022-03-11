Пожелания смерти и призывы к убийству: Facebook и Instagram разрешают «язык ненависти» в отношении россиян

Американская корпорация Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, временно перестанет блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских солдат. Также в сети не будут удаляться призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Столь жесткое решение вызвано продолжающейся спецоперацией российских войск на Украине. По данным Meta, ограничение на так называемый «язык ненависти» будет снято в ряде стран. Блокировать посты с пожеланиями смерти российскому и белорусскому президентам не станут, если они опубликованы пользователями из России, Белоруссии и Польши. Ограничения на проявление негатива не коснутся и жителей Украины: например, им разрешено желать смерти «российским оккупантам».

Meta в своем обращении подчеркивает, что призывы к насилию в отношении российских граждан и военнопленных по-прежнему запрещены, однако неясно, насколько этот запрет будет выполняться.