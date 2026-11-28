По данным «Базы», в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ о превышении должностных полномочий. Сегодня Коломенский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, уголовное дело связано с периодом работы Емельянова в дирекции капитального строительства — еще до его назначения на должность заместителя губернатора.

Александр Емельянов занимал пост замгубернатора Ямала в сфере строительства с сентября 2023 года по август 2026 года. В его ведении находились два окружных ведомства: департамент строительства и жилищной политики, а также служба государственного строительного надзора.

Ранее 235 гарнизонный военный суд Москвы арестовал заместителя главкома ВКС по вооружению Юрия Грехова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».