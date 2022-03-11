«Успеть до полуночи!» Россияне прощаются с Instagram

СЕГОДНЯ ДО ПОЛУНОЧИ?

На момент выхода материала Instagram в России еще доступен, однако источники Telegram-канала Baza утверждают, что эту соцсеть заблокируют «сегодня до полуночи».

При этом источники государственных информагентств РИА Новости и ТАСС уверяют, что WhatsApp в России блокировать не будут.

«Блокировка в России Meta не коснется мессенджера WhatsApp, поскольку он является средством коммуникации не для публичного распространения», — сказал собеседник ТАСС.

Госорганы пока не обещали блокировать в России YouTube, однако о жестких мерах в отношении популярного у российских блогеров видеохостинга уже попросила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«Несмотря на все громкие публичные заявления YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия», — написала Мизулина в Telegram.

При этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сказал РИА Новости, что россиянам, которые в случае признания Facebook и Instagram экстремистскими будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям, санкции не грозят.

Со своей стороны, президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов подтвердил «Радиоточке НСН», что россияне, имеющие страницы в Facebook или Instagram, не понесут наказание в случае признания Meta экстремистской организацией.