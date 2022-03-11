«Успеть до полуночи!» Россияне прощаются с Instagram
Россиян не будут наказывать за обход блокировки Instagram, пообещал сенатор Клишас, при этом блокировать WhatsApp в России, судя по всему, не станут.
Вслед за Facebook иTwitter в России ограничат доступ к Instagram на фоне решения компании Meta разрешить в своих соцсетях «язык ненависти» в отношении россиян.
С соответствующим требованием в Роскомнадзор обратилась Генпрокуратура, которая также попросила суд запретить деятельность в России и признать экстремистской организацией компанию Марка Цукерберга Meta, владеющую Instagram, Facebook и мессенджером WhatsApp.
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ?
«Полагаю, что до сегодняшнего вечера компания Meta должна или подтвердить, или опровергнуть, или отказаться от комментариев. Молчание в данном случае будет означать согласие, подтверждение опубликованной информации (с разрешением призывать к насилию в отношении россиян – прим. НСН). В таком случае могут быть заблокированы все ресурсы компании Meta в России – Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. Решение по закону будет приниматься генпрокурором либо его заместителями, реализовывать - Роскомнадзором. В техническом плане это возможно сделать достаточно быстро – в течение нескольких дней», - сказал в пятницу днем Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Вскоре Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к Instagram.
«На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен», - подтвердил Роскомнадзор в 17:00 пятницы.
В ведомстве отметили, что в Instagram распространяются призывы к совершению насильственных действий в отношении россиян.
«Согласно заявлению пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна от 11 марта компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих», - напомнили в Роскомнадзоре.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил на пресс-конференции в НСН, что действия Meta являются геноцидом, и такое произошло впервые в истории
«Meta разрешила Facebook и Instagram публиковать информацию, которая всегда была запрещена. Они буквально разрешили публиковать призывы убивать российских военнослужащих, и не только военнослужащих. Это геноцид, такое впервые в истории, это действия якобы демократических стран, которые всегда говорили о гуманности. Сегодня они переступают все границы, мы будем реагировать», - возмутился Чепа.
СЕГОДНЯ ДО ПОЛУНОЧИ?
На момент выхода материала Instagram в России еще доступен, однако источники Telegram-канала Baza утверждают, что эту соцсеть заблокируют «сегодня до полуночи».
При этом источники государственных информагентств РИА Новости и ТАСС уверяют, что WhatsApp в России блокировать не будут.
«Блокировка в России Meta не коснется мессенджера WhatsApp, поскольку он является средством коммуникации не для публичного распространения», — сказал собеседник ТАСС.
Госорганы пока не обещали блокировать в России YouTube, однако о жестких мерах в отношении популярного у российских блогеров видеохостинга уже попросила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
«Несмотря на все громкие публичные заявления YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия», — написала Мизулина в Telegram.
При этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сказал РИА Новости, что россиянам, которые в случае признания Facebook и Instagram экстремистскими будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям, санкции не грозят.
Со своей стороны, президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов подтвердил «Радиоточке НСН», что россияне, имеющие страницы в Facebook или Instagram, не понесут наказание в случае признания Meta экстремистской организацией.
Я ПРЕКРАЩАЮ
На фоне провокационных действия Meta российские политики и чиновники массово уходят из Instagram.
«Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России. Это открытый экстремизм, поэтому я прекращаю вести аккаунт в Instagram», - написал в пятницу в своем в Instagram мэр Москвы Сергей Собянин.
При этом он пообещал рассказывать о событиях в столице «ВКонтакте» и в Telegram.
Генпрокуратура РФ уже удалила аккаунт в Instagram. Перед этим в аккаунте ведомства появился пост о том, что данная соцсеть «занимается «потворствованием размещению призывов» к совершению насильственных действий и убийств в отношении военнослужащих и простых граждан России.
Об уходе из Instagram 11 марта также объявили министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, губернаторы Кировской, Новосибирской и Ульяновской областей, а также мэры ряда городов. Тем временем глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин молча удалил свой Facebook, продолжив активно писать в Telegram-канале РогоZин.
4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России в ответ на ограничение доступа к страницам ряда российских СМИ. В ночь на 11 марта россиян шокировала новость, что Meta разрешила пользователям Facebook и Instagram публиковать призывы к насилию в отношении российских солдат, а также пожелания смерти президентам России и Белоруссии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- Небензя заявил, что на Украине в биолабораториях занимались усилением свойств смертельных болезней
- Кабмин объявил, что доступ к Instagram ограничат на территории РФ
- Байден запретил экспорт долларовых банкнот в Россию
- Байден заявил, что США каждый день поставляют оружие на Украину
- Минобороны РФ: Киев одобрил два из десяти предложенных гуманитарных маршрутов
- Байден заявил о запрете импорта российской водки и алмазов
- Столтенберг заявил, что антироссийские санкции будут дорого стоить всему миру
- Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию на Украине
- Теперь нефть и газ: ЕС готовит новый блок санкций против России
- Украинские националисты взорвали корпус физико-технического вуза в Харькове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru