«Балтика» победила «Ахмат» в 16-м туре РПЛ
Калининградская «Балтика» обыграла грозненский «Ахмат» в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный мяч во встрече на 66-й минуте забил Фахд Муфи. Концовка матча была напряженной. На 69-й минуте хозяева остались в меньшинстве после того, как защитник Иван Беликов получил вторую желтую карточку. Спустя 11 минут составы команд уравнялись - арбитр показал прямую красную карточку полузащитнику «Ахмата» Калиду Сидибе.
Благодаря этой победе «Балтика» набрала 23 очка и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Грозненский клуб с 17 баллами располагается на 11-м месте.
В следующем туре 5 декабря калининградцы отправятся в гости к петербургскому «Зениту», а «Ахмат» на своем поле примет московский «Локомотив», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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