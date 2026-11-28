Единственный мяч во встрече на 66-й минуте забил Фахд Муфи. Концовка матча была напряженной. На 69-й минуте хозяева остались в меньшинстве после того, как защитник Иван Беликов получил вторую желтую карточку. Спустя 11 минут составы команд уравнялись - арбитр показал прямую красную карточку полузащитнику «Ахмата» Калиду Сидибе.



Благодаря этой победе «Балтика» набрала 23 очка и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Грозненский клуб с 17 баллами располагается на 11-м месте.

В следующем туре 5 декабря калининградцы отправятся в гости к петербургскому «Зениту», а «Ахмат» на своем поле примет московский «Локомотив», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».