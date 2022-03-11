«Сгорел сарай, гори и хата»: Российские музыканты уходят из «экстремистского» Instagram

Лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уходит из соцсетей Meta и полностью перейдет во «ВКонтакте». Музыкант назвал Instagram и Facebook абсолютными врагами, отметив, что они уже «обнажили свое лицо».

Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление компании Meta сообщило, что организация временно разрешит входящим в нее соцсетям Facebook и Instagram в некоторых странах не подвергать блокировке призывы пользователей к насилию в отношении граждан России и военных РФ. Из электронных писем Meta следует, что подобные призывы в отношении россиян разрешены, когда в посте говорится о специальной операции России по защите Донбасса.