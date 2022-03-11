«Сгорел сарай, гори и хата»: Российские музыканты уходят из «экстремистского» Instagram
Музыканты в знак протеста начали массово покидать Instagram и Facebook после разрешения Meta не блокировать призывы к насилию в отношении россиян.
Лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уходит из соцсетей Meta и полностью перейдет во «ВКонтакте». Музыкант назвал Instagram и Facebook абсолютными врагами, отметив, что они уже «обнажили свое лицо».
Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление компании Meta сообщило, что организация временно разрешит входящим в нее соцсетям Facebook и Instagram в некоторых странах не подвергать блокировке призывы пользователей к насилию в отношении граждан России и военных РФ. Из электронных писем Meta следует, что подобные призывы в отношении россиян разрешены, когда в посте говорится о специальной операции России по защите Донбасса.
«Я ухожу из Facebook и Instagram. Здесь больше не будет никакой информации. Я буду призывать всех переходить в нашу отечественную сеть «ВКонтакте», а также в Telegram. А с этими подонками… Бог с ними. Понятно, по крайней мере, что это абсолютные враги. Они уже обнажили свое лицо. Даже по событиям Майдана… Когда в 2014 году я писал антимайданные статьи в этих соцсетях, и на меня обрушивалось огромное количество ботов с проклятьями, я понял, что это совсем не наша площадка», - сказал Поддубный.
Также музыкант отметил, что в России пора создать свой собственный автономный интернет.
«Как говорится: сгорел сарай, гори и хата. Я вообще считаю, что чем дольше нас давить, тем сильнее мы начнем сопротивляться, как пружина. Поэтому, пусть давят. И вообще правильно, что какие-то вещи происходят по инициативе нашей стороны. Это очень важный момент. Они могут нас закрывать, банить, все что угодно делать. Еще с 2014 года я говорил о том, что пора бы обзавестись собственным автономным интернетом. Сейчас самое время подошло к тому, чтобы этот вопрос решить», - добавил Поддубный.
В свою очередь лидер рок-группы «7Б» Иван Демьян также заявил «Радиоточке НСН», что откажется от использования Instagram, если подтвердится, что ее владельцы не стали блокировать записи с призывами к насилию в отношении россиян.
«Пока не слышал об этом, но, если подтвердится, - да, однозначно откажусь», - заявил музыкант.
Тем временем известный российский рок-музыкант Александр Ф. Скляр в своем аккаунте в Instagram заявил о том, что в знак протеста покидает также «враждебную сеть».
«В ответ на агрессивную и преступную политику Meta в отношении к россиянам по всему миру, я в знак протеста навсегда покидаю эту враждебную сеть», — написал музыкант.
Генпрокуратура России 11 марта попросила суд признать Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории страны. Ведомство также потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Также Генпрокуратура потребовала от Следственного комитета РФ возбудить дело в отношении Meta по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Пропаганда терроризма») и пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия»)».
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