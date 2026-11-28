Согласно информации Bloomberg, в конце ноября капитал 90-летнего миллиардера опускался до отметки в $1,2 млрд — минимального уровня с 2012 года, когда агентство начало отслеживать его финансы. Позже состояние немного восстановилось примерно на $100 млн благодаря краткосрочному росту паев его компании Icahn Enterprises.

Основная проблема кроется в самой Icahn Enterprises, которая столкнулась с серьезными финансовыми трудностями из-за неудачных инвестиций и растущей долговой нагрузки. Общий объем облигационного долга холдинга оценивается в $4,4 млрд. При этом Айкан использует паи компании в качестве залога по личным кредитам на сумму около $1,3 млрд, что создает дополнительные риски для его финансовой устойчивости.

Одним из ключевых факторов ухудшения положения компании стал отчет аналитической фирмы Hindenburg Research, опубликованный в мае 2023 года. Исследователи обвинили Icahn Enterprises в искусственном завышении стоимости активов и использовании схемы, напоминающей финансовую пирамиду, для финансирования дивидендных выплат. Несмотря на то, что сам миллиардер категорически отверг эти обвинения, назвав их клеветой, рынок отреагировал мгновенно — за месяц ценные бумаги компании подешевели более чем вдвое и с тех пор так и не смогли восстановить свои позиции.

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