В частности, представитель храма Азума в Канагаве отметил, что с их здания похитили 200 кг медной черепицы, установленной еще в 1943 году. Теперь ее заменили на более дешевый и менее привлекательный для воров материал.

Как пишет FT, рост числа краж металла в стране (с 5,5 тыс. в 2020 году до почти 21 тыс. в 2024 году) связан с резким подорожанием меди. Она критически важна для строительства дата-центров и электросетей, необходимых для развития искусственного интеллекта. Уязвимость храмов усугубляется их расположением в безлюдных лесных и горных районах.

В ответ власти ужесточили законы (введено наказание за ношение болторезов), а также увеличили число полицейских патрулей в пострадавших префектурах и усилили контроль за скупщиками металлолома.

Ранее в Эстонии депутат парламента обвинил коллегу в краже бутылки водки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».