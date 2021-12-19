За и против. Автоэксперты высказались об отмене техосмотра

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что есть необходимость принять закон об отмене обязательного техосмотра до конца года. В таком случае документ начнет действовать уже в 2022 году, заявил парламентарий в своем Telegram-канале.

«Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. <...> Все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник — во втором чтении. В среду, 22 декабря, — в третьем», — сообщил Володин.

По его данным, нововведение затронет порядка 50 млн автомобилей и их владельцев.