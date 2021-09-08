«Всё для нелегалов». Профсоюз таксистов - о последствиях отмены техосмотра

Правительственная комиссия по безопасности поддержала предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, предложение, которое выдвинула «Единая Россия», давно назрело.

Отмена обязательного техосмотра может привести к разрыву в стоимости поездок на агрегаторах такси и легальных таксомоторных компаний. Такое опасение высказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк. Он призвал одновременно ввести послабления для таксистов.

«Нужны послабления для коммерческих перевозчиков, у которых свои автомобили, потому что увеличится разрыв между нелегальным и легальным сектором. Легалы будут соблюдать все буквы закона, нести расходы, а нелегалы в агрегаторах Yandex, Uber и других таких расходов нести не будут. Разрыв в себестоимости услуги будет расти, а у нас пассажиры голосуют рублем, не думая о своей безопасности, они будут чаще выбирать нелегалов. Возможно, легалам не нужен такой тотальный контроль», - считает он.

В целом отмена обязательного техосмотра не повлияет на безопасность на дорогах, полагает советник главы профсоюза таксистов.