«Всё для нелегалов». Профсоюз таксистов - о последствиях отмены техосмотра
Советник главы профсоюза таксистов рассказал НСН, что с отменой обязательного техосмотра разрыв в стоимости поездок в такси и агрегаторах увеличится.
Правительственная комиссия по безопасности поддержала предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, предложение, которое выдвинула «Единая Россия», давно назрело.
Отмена обязательного техосмотра может привести к разрыву в стоимости поездок на агрегаторах такси и легальных таксомоторных компаний. Такое опасение высказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк. Он призвал одновременно ввести послабления для таксистов.
«Нужны послабления для коммерческих перевозчиков, у которых свои автомобили, потому что увеличится разрыв между нелегальным и легальным сектором. Легалы будут соблюдать все буквы закона, нести расходы, а нелегалы в агрегаторах Yandex, Uber и других таких расходов нести не будут. Разрыв в себестоимости услуги будет расти, а у нас пассажиры голосуют рублем, не думая о своей безопасности, они будут чаще выбирать нелегалов. Возможно, легалам не нужен такой тотальный контроль», - считает он.
В целом отмена обязательного техосмотра не повлияет на безопасность на дорогах, полагает советник главы профсоюза таксистов.
«Ни для кого не секрет, что у нас техосмотры продавались и когда эта сфера была под государственным контролем. А когда техосмотр перешел в частные руки, диагностические карты люди получали через интернет, почтой, курьерами... По большой счету, на данный момент техосмотр – фикция. Современное качество автомобилей позволяет обходиться без вот этой фикции, дополнительной финансовой нагрузки для наших граждан», - уверен Грэк.
Вместе с тем, чтобы повысить ответственность автовладельцев, Грэк предлагает ужесточить наказание для водителей, выезжающих на заведомо неисправных машинах.
«Для более старых машин важно проверять состояние. Возможно, ввести дополнительную ответственность для водителей, которые выезжают на заведомо неисправных авто. Она и сейчас в ПДД есть, но можно немного ужесточить, чтобы люди все-таки ответственно относились», - добавил Грэк.
«Единая Россия» 6 сентября сообщила, что планирует внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что процедура останется обязательной при продаже транспортного средства старше четырех лет. Действие документа не будет распространяться на коммерческий транспорт.
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