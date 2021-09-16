Необоснованная жесткость. Автомобилисты оценили санкции за шторки на стеклах
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин отметил, что ужесточение мер никак не влияет на безопасность на дорогах, зато приводит к росту коррупции.
Формально сотрудники ГИБДД имеют право остановить водителя, выписать штраф и потребовать снять шторки, но такое ужесточение мер не связано с безопасностью на дорогах, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Ранее сотрудники ГИБДД начали применять жесткие санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах.
«Формально имеют право, поскольку это запрещено в эксплуатации, в этих условиях сотрудники ГИБДД имеют право потребовать снять шторки. А на каком основании – они же останавливают движущиеся машины, значит, это использовано в движении, нарушение зафиксировано», - рассказал он.
При этом сотруднику ГИБДД надо доказывать, что это нарушение имело место, если водитель успел убрать шторки, отметил Похмелкин.
«Это уже вопрос юридического спора, отдельная ситуация . Сейчас надо иметь в виду, что эти правила ужесточены, и для того, чтобы избежать санкций, лучше шторки не устанавливать изначально», - посоветовал он.
Председатель «Движения автомобилистов» также подчеркнул, что оценить влияние этого дорожного нарушения на безопасность движения невозможно, зато можно посчитать дополнительный доход, полученный ГИБДД.
«Что касается статистики, нам ее не приводят. И как можно определить: допустим, машина попала в ДТП, определите, что шторки помешали, это все очень условно. Просто кому-то пришло в голову, сейчас доходы сотрудников ГИБДД резко упали, очевидно, надо таким образом их повышать. Понятно, что это нарушение некамерное, оно фиксируется с помощью протокола, значит, вручную сотрудниками Госавтоинспекции. Они всегда имеют возможность по-разному истрактовать и по-разному оформить то или иное нарушение или не оформлять его вообще. Любое ужесточение наказания о дорожном движении всегда влечет за собой рост коррупции», - объяснил собеседник НСН.
Ранее автоэксперты оценили отмену обязательного техосмотра. Так, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов рассказал НСН, что отмена обязательного техосмотра может упростить жизнь миллионам автолюбителей.
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