Необоснованная жесткость. Автомобилисты оценили санкции за шторки на стеклах

Формально сотрудники ГИБДД имеют право остановить водителя, выписать штраф и потребовать снять шторки, но такое ужесточение мер не связано с безопасностью на дорогах, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Ранее сотрудники ГИБДД начали применять жесткие санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах.

«Формально имеют право, поскольку это запрещено в эксплуатации, в этих условиях сотрудники ГИБДД имеют право потребовать снять шторки. А на каком основании – они же останавливают движущиеся машины, значит, это использовано в движении, нарушение зафиксировано», - рассказал он.

При этом сотруднику ГИБДД надо доказывать, что это нарушение имело место, если водитель успел убрать шторки, отметил Похмелкин.