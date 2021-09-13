Автоэксперты оценили отмену обязательного техосмотра: хуже не будет
Техосмотр никак не влияет на безопасность на дорогах, а для организаторов пассажирских перевозок его не отменят, уточнили в Российском союзе автостраховщиков.
Отмена обязательного техосмотра может упростить жизнь миллионам автолюбителей, заявил в эфире НСН заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена обязательного техосмотра освободит автовладельцев от часто излишней и порой неэффективной процедуры. Соответствующий законопроект депутаты «Единой России» могут внести в Госдуму уже 14 сентября.
«Излишние процедуры вообще никому не нужны. Мы должны понимать, что по текущему законодательству проводят техосмотр больше 40 миллионов автовладельцев. То, что предлагает "Единая Россия", упрощает техосмотр тем владельцам, которые имеют транспортное средство больше четырех лет. После этого срока техосмотр отменяется. Конечно, есть определенный риск для автомобилей старше 15 лет. С другой стороны, после 10 лет смена владельцев происходит достаточно часто, и после покупки новый владелец должен обязательно пройти ТО. Это будет давать возможность узнать, в каком состоянии находится автомобиль. Совсем простого способа, чтобы техосмотр не пришлось проходить вообще, не будет», - отметил Ефремов.
Представитель Российского союза автостраховщиков предположил, что отмена обязательного ТО для автомобилей не вызовет увеличения числа аварий.
«На безопасность на дорогах это повлияет незначительно. Статистика ГИБДД показывает, что неисправности редко становятся причиной ДТП. В данном случае ответственность за состояние транспортного средства перекладывается на водителей, как это и предусмотрено правилами дорожного движения. Учитывая, что большое количество автомобилей проходили техосмотр формально, сложно прямо сказать, что его отмена повлечет за собой увеличение аварийности. При этом автобусы, таксомоторы и грузовые автомобили будут проходить техосмотр постоянно, для них процедура не отменяется», - напомнил он.
Автоэксперт Олег Осипов в разговоре с НСН также поддержал данный законопроект, подвергнув критике проведенные ранее реформы в данной области.
«Реформа техосмотра, которую пытались провести, кончилась ничем, это крайне неудачная инициатива. Отмена обязательного техосмотра - вполне разумная мера на сегодняшний день, едва ли не единственно правильное решение. Кроме всего прочего, остается же контроль за теми, кто занимается извозом пассажиром и так далее. Это никуда не девается, речь идет только о владельцах подержанных автомобилей. На аварийность это абсолютно никак не повлияет. ТО вообще мало имеет отношения к безопасности», - поделился мнением Осипов.
Ранее специалисты также поддержали отмену обязательного техосмотра и обсудили инициативу по упрощению процедуры.
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