Конец абсурду! Шкуматов поддержал идею сделать ТО добровольным
Автоэксперт назвал исторической инициативу МВД о добровольном техническом осмотре личных авто.
Автоэксперт Петр Шкуматов считает техосмотр иллюзией борьбы за безопасность и полностью поддерживает предложение МВД убрать обязательный техосмотр личных легковых машин. Об этом он рассказал в беседе с Телеграм-каналом «Радиоточка НСН».
«У этого решения только плюсы. Я бы даже назвал его историческим. Технический осмотр, в частности, легковых авто, всегда носил характер фейка и плодил огромную коррупцию на протяжении 30 лет, сколько он существует в России. Не потому что у нас страна плохая или люди, а потому что по опросам 85% автомобилистов не понимают смысла технического осмотра. Они и так следят за своим авто, возят в нем своих близких, детей, себя. У человека есть инстинкт самосохранения. Его никто не отменял», - отметил он.
По мнению автоэксперта, ТО не имеет смысла и по другой причине: он проводился всего лишь раз в два года.
«Как только машина выезжала за пределы пункта ТО, с ней могло случиться все, что угодно. Она могла сломаться, повредить какой-то элемент подвески или колеса. Получается, что эта процедура ничего не дает: ни в плане безопасности, ни в плане контроля за дорожным движением», - отметил автоэксперт.
По словам Шкуматова, на решение МВД повлияло то, что подавляющая часть автовладельцев техосмотры просто покупала.
«Операторы технического осмотра делали вид, что они действительно проводили ТО. Просто деньги переходили из рук в руки. Надеюсь, останется в прошлом 30 лет этой «потемкинской деревни». Иллюзия борьбы за безопасность изымала из карманов автовладельцев десятки миллиардов рублей каждый год. Если это предложение пройдет, то оно положит конец этому абсурду. Надеюсь, что все получится! Глава ГИБДД Михаил Черников, как предложивший эту инициативу, войдет в историю точно! А автовладельцы сэкономят около 50 миллиардов коррупционных рублей в год», - уверен Шкуматов.
Ранее ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах с 60 км/ч до 30 км/ч, однако автомобилистов «напрягло» такое решение.
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