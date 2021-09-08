«Просто предвыборный пиар». Депутат раскритиковал идею отменить техосмотр
Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, руководитель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков заявил, что предложение «Единой России» об отмене обязательного техосмотра являются «предвыборным пиаром», сообщает NEWS.ru.
По его мнению, партия власти могла выступить с подобной инициативой гораздо раньше, а сделав это за две недели до выборов просто пытается поднять свой рейтинг, который, по данным независимых опросов, в ряде регионов РФ опустился ниже 16%.
«Это просто предвыборный пиар. Абсолютный популизм перед выборами. Обещать - не значит жениться. Есть такая известная пословица. А за обещания надо отвечать», - резюмировал Лысаков.
Депутат добавил, что техосмотр является обязательным согласно регламенту по обеспечению безопасности колёсных транспортных средств, и отмена этой процедуры нарушает международные договорённости.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что разработанный партией законопроект об отмене обязательного техосмотра личного транспорта, предполагает сохранение этой процедуры только при смене владельца и в случае, если транспортное средство старше четырех лет. По его словам, доработанный документ будет внесён на рассмотрение уже в Госдуму нового созыва.
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