«Выбрасывают за борт»: Экс-депутат Госдумы раскритиковал отмену техосмотров

«Но вопрос касается только физических лиц – владельцев личного транспорта. Потому что перевозчики должны проходить предрейсовый контроль: медицинский и технический - а также дважды в год техосмотр. Более того, в соответствии с последними изменениями в законодательстве, органы полиции, в частности Госавтоинспекция, имеет право присутствовать на техосмотре коммерческого транспорта и контролировать процесс. При этом останется положение, которое разрешит проходить технический осмотр по желанию. Есть люди, которые перестраховываются, обвинить их в этом нельзя, это их право», - отметил он.

Автоэксперт выделил недостатки закона.

«У нас как всегда переходного периода не бывает. Никто не предупреждал людей, которые вложили деньги в этот бизнес, взяли кредиты на покупку оборудования, аренду помещения и так далее. Кто им будет возмещать? То есть государство просто выбрасывает их за борт. Ты можешь делать все, что угодно: подарить, распродавать, поджигать, лезть в петлю – но тебя бросают один на один с разрушенным бизнесом. К этому отнеслись очень необдуманно и поспешно», - подчеркнул он.