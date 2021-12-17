«Выбрасывают за борт»: Экс-депутат Госдумы раскритиковал отмену техосмотров

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил владельцам «разрушенного бизнеса» техосмотров «лезть в петлю». 

Помимо отмены техосмотров, надо было ужесточать ответственность собственников автомобилей, которые ездят на неисправных машинах. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижней палатой парламента до конца 2021 года будет принят закон об отмене техосмотра. В случае одобрения документа, он вступит в силу с 1 января 2022 года. Лысаков напомнил, что несколько лет назад Владимир Путин уже предлагал упростить или отменить процедуру получения техосмотра.

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«Но вопрос касается только физических лиц – владельцев личного транспорта. Потому что перевозчики должны проходить предрейсовый контроль: медицинский и технический - а также дважды в год техосмотр. Более того, в соответствии с последними изменениями в законодательстве, органы полиции, в частности Госавтоинспекция, имеет право присутствовать на техосмотре коммерческого транспорта и контролировать процесс. При этом останется положение, которое разрешит проходить технический осмотр по желанию. Есть люди, которые перестраховываются, обвинить их в этом нельзя, это их право», - отметил он.

Автоэксперт выделил недостатки закона.

«У нас как всегда переходного периода не бывает. Никто не предупреждал людей, которые вложили деньги в этот бизнес, взяли кредиты на покупку оборудования, аренду помещения и так далее. Кто им будет возмещать? То есть государство просто выбрасывает их за борт. Ты можешь делать все, что угодно: подарить, распродавать, поджигать, лезть в петлю – но тебя бросают один на один с разрушенным бизнесом. К этому отнеслись очень необдуманно и поспешно», - подчеркнул он.

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По словам Лысакова, Госдума с этим законопроектом «пошла в неправильном направлении».

«Необходимо было одновременно в одном пакете с отменой техосмотра доработать и уточнить страховую, административную, уголовную, если будут жертвы, ответственность автовладельца за техническое состояние машины. Собственник должен отвечать за это, а не ехать в автосервис тогда, когда уже что-то отвалилось. Нужно систематически проверять свое транспортное средство. И вот, если, техническая ошибка стала причиной ДТП, и кто-то пострадал, то будь любезен нести всю полноту ответственности», - заключил он.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России уже были попытки привлекать граждан к фиксации нарушений ПДД, и хотя инспекторов ГИБДД не хватает, особой эффективностью «народные инспекторы» не обладали.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗаконопроектыАвтомобильАвтомобилистыГосдумаТехосмотр
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