Всех на передовую: Участники «голой вечеринки» расплачиваются за скандал
Рэпер Vacio после скандальной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой может оказаться в армии, а Киркоров уже объявил о перечислении гонорара за выступление пострадавши в результате атаки ВСУ 31 декабря белгородцам.
Рэпер Vacio (Николай Васильев), пришедший на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке на половом органе, получил повестку в военкомат. Об этом со ссылкой на члена ОНК Алексея Лобарева сообщает «МК».
Общественник рассказал изданию, что после того, как музыкант отсидел 15 суток ареста, его отвезли в военкомат в районе станции метро «Белорусская», где вручили повестку на 9 января.
Затем Vacio вновь доставили в полицию. Согласно материалам Лефортовского суда Москвы, есть протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».
Таким образом, в день явки рэпер будет находиться в спецприемнике. При этом, согласно решению военно-врачебной комиссии Екатеринбурга, к службе в армии музыкант не годен.
Всех участников скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой нужно отправить на передовую СВО помогать гражданам, а Филиппа Киркорова – лишить звания народного артиста, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН.
«На словах все понятно, но нужно на деле. Пусть они загружаются в один автобус и [едут] на передовые позиции. Пусть там читают стихи, спектакли ставят, они там должны искупить вину перед обществом, перед гражданами России. У нас в зоне СВО нужны квадрокоптеры, машины, медицинские изделия, продукты. Пусть туда едут помогать. На моем канале больше 23 тысяч комментариев, люди просят всех этих людей убрать с экранов телевизора. Народ не простит. Ивлеева про СВО ничего не сказала, хотя они все говорят, что любят страну. Они зарабатывают на России миллионы долларов, они не хотят терять контракты», - сказал он.
Народный артист России, певец Филипп Киркоров передаст свой гонорар за участие в проекте телеканала НТВ «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, пострадавшим от атаки со стороны Украины. Об этом исполнитель сообщил в соцсети «ВКонтакте».
Киркоров назвал удар по Белгороду «бесчеловечной террористической атакой».
«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" ... жителям города Белгорода», — написал певец.
Киркоров также записал видео с публичным извинением за участие в так называемой «голой вечеринке» в московском клубе «Мутабор». Признался, что не догадывался о характере предстоящего мероприятия. Он выложил запись в соцсетях.
«Вот заглянул на пять минут на мероприятие и мое имя громче всех гремит. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел», - заверил он.
По словам Народного артиста России, он повёл себя в данной ситуации безответственно. Он также подчеркнул, что осознал свою ошибку.
Кстати, телеведущий Владимир Соловьев заступился за певцов Филиппа Киркорова и Диму Билана после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом журналист заявил в эфире «Соловьев Live».
Как отметил телеведущий, поведение исполнителей отличается от действий других участников мероприятия: так, они помогали с гуманитарной помощью для специальной военной операции.
«По-другому себя ведут только Билан ... и Киркоров, который выступал, и в Крым ездил, и свою позицию заявил, учитывая всю сложность ... отношений с Аллой [Пугачевой]», — подчеркнул Соловьев.
По мнению ведущего, другим участникам скандальной вечеринки тоже следует передать гуманитарную помощь на Донбасс, а также финансово помочь российским военным.
Ранее певица Юлия Чичерина выступила перед бойцами в зоне спецоперации и назвала свой концерт альтернативой «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой - «камуфляжной вечеринкой». Артистка также призвала одеваться по погоде и «не путать двери», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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