Замглавы СПЧ посчитала, что участники «голой» вечеринки Ивлеевой сделали выводы

Ранее сайт издания «Известия» и телеканал РЕН ТВ опубликовали, как утверждается, полный список приглашенных на скандальную «голую» вечеринку Ивлеевой. В перечень из 170 человек попали журналисты «глянцевых» медиа, дочь депутата Госдумы, актриса из сериала «Слово пацана», блогеры и телеведущие, а также супруги топ-менеджеров. Киркора предложила прекратить обсуждение вечеринки.

«Мне кажется, лучше вообще перестать о ней говорить. Выводы сделаны, процессы извинений и осознания произошедшего теми людьми, которые организовывали вечеринку и участвовали в ней, уже произошли. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Думаю, что продолжение обсуждения этой истории в любых вариациях просто неуместно, поскольку оно уже переходит в травлю. Вполне достаточно других поводов», — сказала замглавы СПЧ.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что публикация в СМИ списка приглашенных гостей на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой абсолютно законна.

