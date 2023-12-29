Соловьев заступился за Киркорова и Билана после вечеринки Ивлеевой
Телеведущий Владимир Соловьев заступился за певцов Филиппа Киркорова и Диму Билана после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом журналист заявил в эфире «Соловьев Live».
Как отметил телеведущий, поведение исполнителей отличается от действий других участников мероприятия: так, они помогали с гуманитарной помощью для специальной военной операции.
«По-другому себя ведут только Билан ... и Киркоров, который выступал, и в Крым ездил, и свою позицию заявил, учитывая всю сложность ... отношений с Аллой [Пугачевой]», — подчеркнул Соловьев.
По мнению ведущего, другим участникам скандальной вечеринки тоже следует передать гуманитарную помощь на Донбасс, а также финансово помочь российским военным.
Ранее Владимир Соловьев, комментируя мероприятие Ивлеевой, возмутился, что «твари, мрази и скоты устраивают вот это все» на фоне военных действий. По словам журналиста, «народ ненавидит и презирает» участвовавших в скандальной вечеринке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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