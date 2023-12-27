«На самом дне!»: Участников скандальной вечеринки Ивлеевой лишают контрактов и эфира
Участников «голой» вечеринки «вырезают» из эфира и лишают рекламных контрактов, несмотря на публичные извинения. Сама Ивлеева записала двадцатиминутное видео с извинениями.
Скандал вокруг «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой не утихает, накануне участники нашумевшего «шоу» начали один за другим публично извиняться. Но, кажется, это не помогло им избежать отмены.
ОТМЕНА: РЕКЛАМА, КОНЦЕРТЫ И ТВ
Так, МТС, VK, ТНТ, НТВ, а также другие медиа и рекламные компании заморозили контракты с самой Ивлеевой, а также артистами Дмитрием Биланом, Лолитой, Филиппом Киркоровым, Aнной Asti, пишет «Коммерсантъ».
Участники рынка считают, что участникам также грозят иски от компаний, которым причинен репутационный ущерб, а организаторы новогодних корпоративов спешно ищут замену провинившимся звездам.
Отмена касается не только рекламных контрактов, но и публичных выступлений. Источники РБК сообщают, что Лолиту, Киркорова и остальных участников вечеринки будут вырезать из телеэфиров. Тех, кто публично извинился, могут оставить на фоновых кадрах в передачах, но их выступления на сцене действительно под вопросом.
Вечеринкой уже активно занимаются и судебные инстанции. Накануне в Москве Хамовнический суд получил коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой. С нее требуют выплатить 1 млрд рублей компенсации морального вреда за «голую» вечеринку в ночь на 21 декабря. Дата его рассмотрения пока не назначена. Как заявили в суде, среди истцов значится 22 человека.
Позднее Лефортовский суд и вовсе признал «голую вечеринку» в «Мутаборе» пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, следует из материалов по делу рэпера Николая Васильева (Vacio), которого задержали на 15 суток.
ИВЛЕЕВА: «ВТОРОЙ ШАНС» И «САМОЕ ДНО»
Сама Анастасия Ивлеева вышла к своей многомиллионной аудитории в соцсетях с повторными извинениями. До этого блогер уже записывала видеообращение, в котором просила прощения за распространенные видео со своей вечеринки с дресс-кодом almost naked.
Теперь же виновница торжества опубликовала видео на 21 минуту, в котором попросила «дать ей второй шанс».
Ивлеева отметила, что и раньше «не всегда относилась адекватно к критике», а обращение блогер назвала «искренним и ни с кем не согласованным криком души», чтобы впервые поговорить с подписчиками в подобном формате и рассказать, как она оказалась «на самом дне». По ее словам, ей стыдно и перед другими участниками вечеринки, которые теперь лишаются рекламных контрактов.
«Сложно оценивать поступки и решения, когда ты играешь по законам шоу-бизнеса, медиа. Я 100% являюсь карьеристом. Во главе моих целей всегда стояло развитие. Я хотела презентовать свой проект, но это можно было сделать по-другому. Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. Я не буду уворачиваться и готова к любым исходам», - призналась она.
Уже 26 декабря участники скандальной вечеринки начали осознавать, к чему все идет, и попытались объясниться.
ПОДСТАВА: КИРКОРОВ, ЛОЛИТА И СОБЧАК
Первым публично извинился певец Филипп Киркоров, который признался, что не догадывался о характере предстоящего мероприятия.
«Вот заглянул на пять минут на мероприятие и мое имя громче всех гремит. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел», - заверил он.
Также Киркоров добавил, что осознает свою ошибку и остается преданным своей стране.
25 декабря народный артист России уже пытался оправдаться перед пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым за «голую вечеринку» Ивлеевой.
На премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» артист подошел к Пескову и заявил, что пришел на вечеринку из-за своего обещания, которое он дал, когда Ивлеева снялась в его клипе. При этом о тематике вечеринки его якобы никто не предупреждал.
Эту информацию НСН подтвердил пластический хирург Киркорова Тимур Хайдаров, который заявил, что Настя Ивлеева попросила Филиппа Киркорова прийти на «бал» как бы взамен на съемки в его клипе.
«Как он пожалел об этой вечеринке, такая получилась подстава. Мы должны были идти с ним на какое-то мероприятие, он сказал, что его пригласили на бал. В вашем понимании, что такое бал? Это светское мероприятие с фраками, с красивыми платьями. Он рассказывал, что пришел туда и удивился. Он сейчас снимает не просто клип, а целый фильм, в котором попросил сняться Настю Ивлееву. А она попросила прийти на бал. Они сфотографировались и быстро ушли», - отметил он.
Другой исполнитель Дима Билан тоже поспешил рассказать свою версию происходящего. Он записал видео, в котором признался, что шел «на арт-выставку».
«Я прекрасно понимаю негодование наших людей, а тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой. Понимаю, какая сейчас обстановка в нашей стране. Все, что произошло в этот вечер с моим именем — это дезинформация и даже клевета», - сказал он, отметив, что готов поддержать граждан и снова выступить для семей СВО.
Певица Лолита Милявская тоже записала видео, в котором рассказала, что шла на арт-выставку и призналась, что «отрываться хотелось из-за накопившейся усталости».
Она также сообщила об отмене концертов после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.
«Там огромное количество мероприятий должно было быть. Но ничего, надеюсь, что справимся. Организаторы говорят, что многие мероприятия не состоятся», - пожаловалась она msk1.ru.
Завершающим извинением вчерашнего дня стало видео Ксении Собчак, которая уже высказывалась о вечеринке после поднявшегося негодования, но извиниться решила только сейчас.
Она отметила, что сейчас не время для эпатажа, а тусовка не планировалась как публичная история. Но благодаря «глупым публикациям» началась отмена артистов.
«Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить. Если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну. Я журналист, который работает в России», - сказала она, призвав отказаться от ненависти к артистам из-за случайности.
Публикация полуобнаженных фото гостями вечеринки блогера Насти Ивлеевой является следствием их латентного эксгибиционизма, объяснила ранее «Радиоточке НСН» сексолог Юлия Варра.
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