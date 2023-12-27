«На самом дне!»: Участников скандальной вечеринки Ивлеевой лишают контрактов и эфира

Скандал вокруг «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой не утихает, накануне участники нашумевшего «шоу» начали один за другим публично извиняться. Но, кажется, это не помогло им избежать отмены.

ОТМЕНА: РЕКЛАМА, КОНЦЕРТЫ И ТВ

Так, МТС, VK, ТНТ, НТВ, а также другие медиа и рекламные компании заморозили контракты с самой Ивлеевой, а также артистами Дмитрием Биланом, Лолитой, Филиппом Киркоровым, Aнной Asti, пишет «Коммерсантъ».

Участники рынка считают, что участникам также грозят иски от компаний, которым причинен репутационный ущерб, а организаторы новогодних корпоративов спешно ищут замену провинившимся звездам.

Отмена касается не только рекламных контрактов, но и публичных выступлений. Источники РБК сообщают, что Лолиту, Киркорова и остальных участников вечеринки будут вырезать из телеэфиров. Тех, кто публично извинился, могут оставить на фоновых кадрах в передачах, но их выступления на сцене действительно под вопросом.

Вечеринкой уже активно занимаются и судебные инстанции. Накануне в Москве Хамовнический суд получил коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой. С нее требуют выплатить 1 млрд рублей компенсации морального вреда за «голую» вечеринку в ночь на 21 декабря. Дата его рассмотрения пока не назначена. Как заявили в суде, среди истцов значится 22 человека.