Юлия Чичерина провела альтернативу «голой вечеринке» Ивлеевой
28 декабря 202313:44
Певица Юлия Чичерина выступила перед бойцами в зоне спецоперации и назвала свой концерт альтернативой «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.
«А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без дольчегабана и голой лошади из домадва. Одевайтесь по сезону и не путайте дверей», — написала певица в своих соцсетях.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что участников «голой вечеринки» могут привлечь к ответственности за распространение порнографии, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru