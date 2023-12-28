Юлия Чичерина провела альтернативу «голой вечеринке» Ивлеевой

Певица Юлия Чичерина выступила перед бойцами в зоне спецоперации и назвала свой концерт альтернативой «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

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«А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без дольчегабана и голой лошади из домадва. Одевайтесь по сезону и не путайте дверей», — написала певица в своих соцсетях.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что участников «голой вечеринки» могут привлечь к ответственности за распространение порнографии, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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