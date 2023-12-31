Вынужденная подстраховка: Певцы и блогеры начали гасить налоговые долги
Звезды шоу-бизнеса ликвидируют налоговые долги после скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой. Налоговики сообщают, что им стало проще начинать проверку нарушителей.
Российский певец Филипп Киркоров разом погасил налоговую задолженность в размере около 13 миллионов рублей после скандала, связанного с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Так, Киркоров задолжал имущественный налог в размере 7,3 млн рублей, долга по УНС составил более 4 млн рублей, налог на транспорт - в размере 253 тыс. рублей, земельный — 371 рубль.
Федеральная налоговая служба начала выездную налоговую проверку блогера Анастасии Ивлеевой по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Проверка стартовала 26 декабря и может завершиться возбуждением уголовного дела.
«Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надежных руках», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Долг Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) по предварительным данным может составлять 137 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.
Авторы канала сообщают, что по итогам проверки была выявлена неуплата налогов за три года — с 2020 по 2022 год. При этом изначальная сумма переваливала за 150 миллионов рублей, однако блогерша выплатила часть налоговых обязательств.
Также Mash со ссылкой на ФНС отмечает, что блогерша могла дробить бизнес, оказывая одни и те же услуги и в статусе ИП, и через компанию «Ивлеева Продакшн». Это позволяло формально не увеличивать доход и не переходить на системы налогообложения с повышенной ставкой, поясняют авторы канала.
Российский певец Валерий Меладзе оплатил все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России, пишет Telegram-канал Shot. По данным СМИ, сумма выплат достигает почти 1,8 миллиона рублей. Выплатив все долги, артист решил перестраховаться из-за скандала с "голой" вечеринкой блогера Насти Ивлеевой, из-за которого налоговая начала активно проверять задолженности российских звезд.
Федеральной налоговой службе стало проще инициировать проверки бизнеса в стране, мероприятия начинают, если у специалистов «есть мотив». Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК.
«Если несколько лет назад мы сначала открывали проверку, а потом разбирались, что происходит в компании, то теперь мы открываем, если у нас есть для этого мотив, то есть по системе риска есть существенные нарушения», — указал Егоров.
Сегодня аудитория запрещенных в России соцсетей уменьшилась в два раза, но там по-прежнему оседают рекламные бюджеты, заявил заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Мы сегодня видим переход плавный, пока еще недостаточно активный на российские площадки. Аудитория на электронных площадках, которые были запрещены на территории России, сократилась – стала в два раза меньше по отношению к 2021 году. Эта аудитория по-прежнему составляет серьезное количество людей, Instagram – 25 миллионов человек месячный охват, Facebook – 18 миллионов человек (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Эти площадки находятся в тени, все финансовые потоки, которые идут от рекамодателя, не фиксируются. Это серые, черные схемы. До 80% рекламных денег продолжают поступать на такую базу», - рассказал он.
Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) планирует обратиться к администрации Telegram c предложением создать официальный реестр публичных каналов в мессенджере, сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора АРФГ Вениамина Каганова.
В ассоциацию обратились блогеры в области финансов и инвестиций. Они сообщили экспертам о том, что мошенники часто создают поддельные каналы, дублирующие контент. Аферисты не просто нарушают авторское право, но и вынуждают подписчиков оплачивать курсы, заменяя реквизиты на оплату данными своих банковских карт. Официальный реестр помог бы в решении проблемы, пишет издание.
«Авторы каналов добровольно раскрывают свои данные, а механизм реестра отслеживает и фиксирует факт первенства публикации в них оригинальных материалов», – пояснил Каганов.
Но не все блогеры оказываются законопослушными. Адвокат автора «Марафона желаний» Елены Блиновской опровергла сообщения СМИ о погашении налоговой задолженности на 1,4 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.
По словам правозащитницы, у Блиновской нет возможности погасить такой большой долг.
«Уплачены по-прежнему 55 миллионов рублей», - уточнила адвокат.
Более того, сотрудники правоохранительных органов начали проверку опубликованного в соцсетях видео вечеринки с участием находящейся под домашним арестом блогера Елены Блиновской. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
По данным собеседника газеты, правоохранители установили, что видеозапись является новой. Началась проверка соблюдения Блиновской условий домашнего ареста.
Ранее стало известно, что уголовное дело о неуплате налогов против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова. Следователи пришли к выводу, что весной 2021 года Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
- Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в мае 2024 года
- Вынужденная подстраховка: Певцы и блогеры начали гасить налоговые долги
- Песков опроверг сообщения о перезаписи новогоднего обращения Путина
- Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 131
- Актер Максимилиан Потемкин умер на 50-м году жизни
- СМИ: Maersk приостановит транзиты в Красном море из-за атак хуситов
- «В знак солидарности»: На помощь Белгороду приходят федералы, соседние регионы и Минобороны
- Мурашко: 22 пострадавших при обстреле Белгорода находятся в тяжелом состоянии
- ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru