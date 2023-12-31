Вынужденная подстраховка: Певцы и блогеры начали гасить налоговые долги

Так, Киркоров задолжал имущественный налог в размере 7,3 млн рублей, долга по УНС составил более 4 млн рублей, налог на транспорт - в размере 253 тыс. рублей, земельный — 371 рубль.



Федеральная налоговая служба начала выездную налоговую проверку блогера Анастасии Ивлеевой по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.



Проверка стартовала 26 декабря и может завершиться возбуждением уголовного дела.

«Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надежных руках», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Долг Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) по предварительным данным может составлять 137 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.